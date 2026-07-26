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UŽIVA

Sanja Vejnović javila se s odmora, pratitelji oduševljeni njezinim izgledom: 'Kao vino si'

Zagreb: Glumica Sanja Vejnovi?
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 15:05
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Na društvenim mrežama Sanja je nedavno podijelila i jednu dragu uspomenu na projekt koji je prije 42 godine snimala u Turskoj

Glumica Sanja Vejnović svojim pratiteljima na Instagramu javila se s odmora, objavivši fotografiju uz jednostavan opis "Bella Italia!" i heštegove kojima poručuje da je život lijep.  Nakon završetka snimanja druge sezone popularne RTL-ove serije "Divlje pčele", u kojoj tumači lik Mirjane Vukas glumica se zaputila na odmor i često objavljuje fotografije na Instagramu, a pratitelji ne prestaju komentirati kako mladoliko izgleda. "Najljepša glumica. Ljepota koja traje i trajat će. Prelijepa i predivna Sanja.. kao vino si.", poručili su joj pratitelji u komentarima ispod ove objave. Na društvenim mrežama Sanja je nedavno podijelila i jednu dragu uspomenu na projekt koji je prije 42 godine snimala u Turskoj. Riječ je o seriji koja je postigla veliki uspjeh, a glumica je tek nedavno pogledala ovu seriju.

"Davne 1984. godine snimila sam za tursku televiziju TRT dramsku seriju Alis ile Zeynep, prekrasnu priču o nesretno zaljubljenom paru iz 19 st. Partner mi je bio njihov čuveni glumac i pjevač Ahmet Ozhan, brojni poznati turski glumci, i Milena Dravić i Špela Rozin. Seriju nisam nikada gledala, osim nekoliko inserata koje su mi slali gledatelji na IG. Sve što sam o seriji znala bilo je preko redatelja Yucel Cakmaklia s kojim sam snimila još jednu tursku dramsku seriju Haci Arif Bey. On mi je slao isječke iz turskih novina i naslovnica iz kojih sam saznala da je serija imala gledanost 180 MILIJUNA GLEDATELJA!!!! Sad konačno mogu gledati digitaliziranu seriju na kanalu TRT- nostalgija. Gledam i pokušavam se prisjetiti i sadržaja i snimanja! Zanimljiv doživljaj -  čista nostalgija!", napisala je Sanja uz fotografiju snimljenu tijekom snimanja serije. 

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina
Zagreb: Glumica Sanja Vejnovi?
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Ključne riječi
showbiz komplimenti Instagram sanja vejnović

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