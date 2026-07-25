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USPOMENA

Sanja Doležal ispričala je priču o bijeloj kolijevci koju su joj poklonili branitelji: 'Neću to nikad zaboraviti'

Zagreb: Pjevačica Sanja Doležal
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
25.07.2026.
u 15:03
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Priču o bijeloj kolijevci voditeljica i pjevačica je ispričala u emisiji "Kod nas doma" na HRT-u

U emisiji "Kod nas doma" pjevačica i voditeljica Sanja Doležal prisjetila se jednog emotivnog događaja iz perioda kada je bila dio tima emisije "Sedma noć" na HRT-u. "Ono čega se sjećam i neću sigurno zaboraviti dok sam živa. Zadnja emisija kad sam se opraštala od ekipe i Sedme noći, jedni od gostiju su nam bili udruga branitelja. Poslije emisije su me dočekali u garderobi i poklonili mi kolijevku. Dakle, ta bijela kolijevka... I Luka je u njoj spavao i Lea je u njoj spavala, i puno djece mojih prijateljica. To mi je uspomena najljepša", ispričala je Sanja a dok se prisjećala toga oči su joj zasuzile.

"Sedma noć" je bila iznimno popularna zabavno-glazbena emisija Hrvatske radiotelevizije koja se prikazivala od 1992. do 1995. godine na HRT-U. Nakon što je izgradila uspješnu glazbenu karijeru koju je započela 1981. godine kao članica zagrebačke pop-rock skupine 'Prva ljubav', a potom i kao dio Novih fosila s kojima nas je predstavljala na Euroviziji 1987. godine s pjesmom 'Ja sam za ples' te naposljetku snimila i tri samostalna albuma Sanja Doležal etablirala se i kao televizijska voditeljica. Osim u "Sedmoj noći" Sanju smo kasnije gledali i u emisijama "Je l'' me netko tražio" te je vodila i svoj talk show "Sanja" na RTL-u. 

"Moja karijera na televiziji počela je zapravo u trenutku kad sam već bila pomalo zasićena turnejama, tim napornim životom glazbenika. Željela sam mirniji i stabilniji život jer sam se udala i dobila djecu. I dogodilo se upravo to što sam priželjkivala. Baš zato, kad je RTL ukinuo emisiju Sanja Show, to sam doista teško doživjela, osjetila sam to kao drastično odbacivanje jer je show bio veoma uspješan i imao zavidnu gledanost. Da, bilo mi je jako teško.", rekla je u intervju za Miss7. 

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Zagreb: Pjevačica Sanja Doležal
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Ključne riječi
showbiz sedma noć branitelji kolijevka Sanja Doležal

Komentara 1

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IC
ICCO
15:30 25.07.2026.

To je tako dirljiva priča, Sanja sanja bijelu koljevku , pa branitelji u priči, pa ona sretna, pa opet sanja Sanja, suza suzu stiže I kamen bi otopio od emocije u 1 sat...

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