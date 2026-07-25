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NE ODUSTAJE OD BORBE

Srpski glumac Ammar Mešić radit će kao blagajnik u Hrvatskoj: Ostao sam bez posla u seriji jer sam podržao studente

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
25.07.2026.
u 10:50
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Sve je, kako tvrdi, počelo 2023. godine kada je dobio otkaz u popularnoj seriji jer nije htio javno podržati srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i jer je stao uz studente na prosvjedima

"Nisam mogao kraće… Istina o meni i što se sve dešavalo", započeo je svoju ispovijest na TikToku poznati srpski glumac Ammar Mešić široj publici najpoznatiji po ulozi u seriji "U dobru i zlu". U emotivnom videu koji je u kratkom roku prikupio više od 180.000 pregleda i tisuće komentara podrške, Mešić je detaljno opisao teške profesionalne i osobne posljedice s kojima se suočio nakon što je javno podržao prosvjede u Srbiji. U videu koji je objavio na TikToku pokušao je pratiteljima dočarati kako je izgledao njegov put nakon što je dobio otkaz u seriji "Igra sudbine" te kako je, da bi preživio, radio na gradilištu u Austriji, a uskoro će plaću zarađivati kao blagajnik.   

Sve je, kako tvrdi, počelo 2023. godine kada je dobio otkaz u popularnoj seriji jer nije htio javno podržati srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i jer je stao uz studente na prosvjedima. Nakon otkaza, Mešićev život krenuo je u potpuno drugom smjeru. Kako bi preživio, preselio se u Beč i tri mjeseca radio na baušteli, a u videu je podijelio fotografije s gradilišta, nasmijan i s lopatom u rukama. Ipak, gluma mu je i dalje ostala strast te je uspio dobiti angažmane u Hrvatskoj, u seriji "U dobru i zlu", i u Sloveniji, u seriji "Nemirna krv". Mnogi ga se sjećaju i kao voditelja regionalnog "Survivora". No, nevoljama tu nije bio kraj. Nedavno mu je, kako kaže, ugašen i Instagram profil s više od 150.000 pratitelja nakon što je, prema njegovim riječima, prijavljen s više od deset tisuća lažnih profila.

@ammarmesic Nisam mogao kraće… Istina o meni i što se sve dešavalo. Delite i pomozite… ❤️ #instagram #protesti #studenti #studentipobedjuju ♬ izvorni zvuk - Ammar

Unatoč svemu, Mešić ne odustaje. U videu je otvoreno otkrio kako čeka papire da počne raditi kao blagajnik u jednom supermarketu u Hrvatskoj, poručivši kako se "od nečega mora živjeti". Njegova priča izazvala je lavinu podrške. "Kad kažu 'morao sam zbog posla', a ovaj kralj ima integritet i ne libi se raditi bilo što, ali neće da se proda. Bravo!", jedan je od najpopularnijih komentara. Drugi su mu poželjeli sreću i dobrodošlicu u Zagreb: "Dobro došao u Zagreb i želim ti puno novih uloga. Važno je biti čovjek istine", dok su ga treći hrabrili: "Glavu gore! Ljudskoj zlobi i gluposti kraja nema. Samo naprijed, punim plućima".

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Ključne riječi
showbiz gradilište glumac serija U dobru i zlu Aleksandar Vučić Ammar Mešić

Komentara 1

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Avatar Idler 3
Idler 3
11:09 25.07.2026.

A zakaj nejdeš vu Zenicu delat ?

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