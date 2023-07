Močvara otkazala nastup poznatom domaćem bendu zbog pjesme kojom se zalažu protiv pobačaja

Zagrebački klub Močvara ovih je dana otkazao nastup koprivničkog benda Ogenj, koji je trebao nastupiti kao predgrupa legendarnih keltskih punkera The Ramjacks. Razlog? Ogenj je u svojoj pjesmi "Duša" propagirao pro life tematiku, a to se nije svidjelo vodstvu udruge građana koja stoji iza Močvare.

– Dobio sam informaciju od organizatora koncerta Hangtime Agency kako je sporna naša pjesma "Duša". Ja se nikad nisam skrivao, svi znaju tko sam i što sam. Naš bend nije kršćanski ni evangelizatorski, no ne možemo kriti da smo vjernici. Iz Močvare su rekli kako svjetonazorski to ne podržavaju. Inače, bio je još jedan slučaj kad su nam otkazali slučaj u Močvari, no organizatori su nas premjestili na drugo mjesto. Žao mi je da moramo prolaziti kroz to i gubiti svirke. Krivo nam je da nećemo svirati s Ramjacksima, jer smo bratski bend. A ništa, idemo dalje – kazao nam je Tomislav Mihac Kovačic, frontmen Ogenja.

"Duša" je balada u kojoj je Mihac Kovačic govorio o nerođenom djetetu koje se obraća majci. Kovačic je o njoj govorio i prije dvije godine, kada su snimili spot za ovu pjesmu.

– Kada slušate i čitate tekst, jasno vam je o čemu se radi, pogotovo ako ga još i srcem razumijete. A pjesma govori o vapaju tek začetog, nerođenog djeteta koje se bori s mišlju da nije voljeno i da će možda biti odbačeno i prije nego što se rodi, i u tom strahu moli majku da ga zagrli, da ga brani od svijeta koji ga ne želi. S druge pak strane, refren progovara o boli i praznini majke koja je iskusila iskustvo ubojstva svoga neželjenog djeteta. Jasno, iz mojeg života se vidi da to predstavlja moj svjetonazor – objašnjava pjevač te dodaje da, kad inspiracija prožme stvaranje, nema toga što može srušiti snagu volje i namjeru da glazba ili tekst ne dođu do publike.

– Publika nema problema s našim iskrenim emocijama ni u kojoj pjesmi. Ako na naše ili moje zalaganje za život netko gleda u negativnom kontekstu, onda se taj prvi mora upitati je li njegovo mišljenje pod utjecajem raznih lobija ili pak politike, rekao je Mihac Kovačic i dodao kako je cijeli album povezan.

– Nevjerojatno da se svi busamo u prsa i govorimo o slobodi govora i liberalnosti, sve dok se ne dogode ovakve stvari koje nekom ne pašu svjetonazorski. Ja i dalje stojim iza svojih stavova, svoju djecu učim da stoje iza svojih stavova, kakvi god oni bili. Ja sam vjernik i ne mogu znati jesam li bio u pravu dok ne odem gore – rekao nam je frontmen Ogenja.

Najzanimljivije od svega je da je grupa Ogenj promociju albuma "Si kak jen" na kojem je i sporna pjesma radila upravo u Močvari. Je li vodstvo Močvare tada bilo neupućeno ili nisu razumjeli kajkavski kojim pjevaju dečki iz Koprivnice pokušali smo doznati od Kornela Šepera, voditelja Močvare. No, on nas je uputio na njihovu PR službu koja nam je samo poslala nekoliko šturih rečenica.

– Potvrđujemo da se bend Ogenj – čiji pjevač javno, pa i u samim pjesmama, zagovara zabranu abortusa - nikako ne uklapa u programsku logiku i misiju Kluba Močvara. Zadnjih godina je već i u široj javnosti jasno da to nije bezazlen pogled na svijet nego ozbiljna prijetnja zdravlju i životima žena, stoji u odgovoru Danijela Badanjaka iz PR službe Močvare. Premda nas je zanimalo kako su onda prije tri godine ugostili istu tu grupu Ogenj na promociji albuma sa spornom pjesmom, odgovor nismo dobili.

