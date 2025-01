Mnogima omiljena glumica nakon 10 godina pauze vratila se glumi, evo što publika misli o njezinoj novoj ulozi

Nakon deset godina pauze glumicu Cameron Diaz vratila se glumi i njezina prva uloga nakon vremena u kojem se posvetila obitelji i majčinstvu je u Netflixovom špijunskom trileru 'Back in Action'. Filmski partner joj je Jamie Foxx i u filmu njih dvoje glume bivše špijune CIA-e koji su sada povučene natrag u svijet špijunaže nakon što su njihovi tajni identiteti razotkriveni. Film je na streaming platformi Netflix premijerno prikazan 17. siječnja, a reakcije gledatelja su podijeljene. Na društvenoj mreži X većina njih je sretna što se 52-godišnja glumica nakon duže pauze vratila pred kamere, ali smatraju kako je za taj povratak mogla odabrati i bolji i kvalitetniji film.

- Lijepo je vidjeti da se Cameron vratila filmu, ali scenarij i režija ovog filma su smiješni - neka su od razmišljanja gledatelja. Filmski kritičari se slažu s gledateljima pa je tako Jocelyn Noveck iz Associated Pressa napisala: Nakon više od desetljeća koliko je nismo vidjeli Diaz je zadržala svoj šarm i ima kemiju s Foxxom. Ali to ne znači da su njihove rečenice smiješne ili logične. Često nisu ni jedno ni drugo. Diaz i Foxx gostovali su u BBC-ovoj emisiji "Graham Norton i gosti" i razgovarali su o filmu, a Diaz je rekla kako još uvijek nije sigurna je li ovo njezin pravi povratak glumi, ali da je sretna i zahvalna što se vratila svom poslu.

- Bila bih stvarno blesava da pustim sada da ovo nestane, sva ta dobra volja koja je rasla u meni toliko dugo, strast za snimanjem filmova koji će zabavljati i nasmijavati ljudi.... ne upustim li se u to ponovno, ne prihvatim li ovu priliku i na njoj budem zahvalna - rekla je glumica. Foxx, koji je već dvaput radio s Diaz, u šali je u ovoj emisiji kazao da ju je "vrlo ponizno" nagovarao da se vrati u industriju. Upitao ju je hoće li se vratiti i "počastiti nas svojim nevjerojatnim talentom", što ona, naravno, nije mogla odbiti, kazala je nasmijavši prisutne. Pripovijedajući o pauzi od snimanja filmova Diaz je kazala da je to "najboljih 10 godina njezina života." Premda je čitavo to vrijeme odbijala uloge, Nortonu je rekla kako danas ipak osjeća da je "privilegij" glumiti.