Nekada omiljena zvijezda Hollywooda sada se rijetko pojavljuje u javnosti: Više nema svoj zaštitni znak i teško hoda

Velika zvijezda Hollywooda Shirley MacLaine u travnju ove godine je napunila 90. godina i sve se rjeđe pojavljuje u javnosti. Ipak paparazzi su je snimili ovih blagdana u Malibu kako uživa u kafiću ispijajući omiljeni cappuccino. Bila je u društvu prijateljica koja joj je bila oslonac dok su hodale prema kafiću, a ni najveći obožavatelji glumice teško bi je prepoznali bez njezinog zaštitnog znaka - narančaste boje kose. Shirley već dugo nije riđokosa i pustila je svoju sijedu kosu te više nije tako aktivna u javnom životu kao prije. Glume se nije odrekla ni u 90. ima pa je zadnji put pred kamere stala prije dvije godine u seriji "Only murders in the building". Njezina prvi film bio je „Nevolje s Harryjem“ iz 1955., kojeg je režirao Alfred Hitchcock.

Uslijedila je popularna pustolovna komedija “Put oko svijeta u 80 dana” koja je čak osvojila Oscara za najbolji film. Kasnije je glumila u slavnim komedijama “Apartman” te “Slatka Irma” koje je režirao slavni Billy Wilder. Bila je pet puta nominirana za Oscara da bi ga konačno osvojila za tragikomediju “Vrijeme nježnosti” iz 1983. godine. Odlično se slagala s Hitchcockom, koji ju je znao pozivati ​​na ekstravagantne ručkove i kaže da se u tom periodu udebljala 10 kilograma.

- Njegov humor je ono što sam najviše voljela. Kao redatelj znao je što želi i kako to dobiti. Ali tada sam imala 20 godina i nisam siguran da sam cijenila koliko sam sreće imala što mi je dao priliku na početku karijere - ispričala je nedavno glumica. Hitchcock ju je šarmirao, ali Hal B. Wallis, producent koji je s MacLaine potpisao ugovor za više filmova, razotkrio joj je mračniju stranu Hollywooda. Kad je jednog dana stigla na sastanak s njim, Wallis ju je pozdravio poljupcem u usta, a MacLaine ga je pljunula u lice.

- Bila sam šokirana. U to vrijeme takve su se stvari stalno događale, ali nikad prije nisam imala takvo iskustvo. To je definitivno utjecalo na moju predodžbu Hollywooda. Mogao me otpustiti, ali nije - rekla je glumica prisjećajući se tog trenutka. MacLaine je bila u braku s biznismenom Steveom Parkerom od 1954. do njihova razvoda 1982. godine. Rastali su se kada je Shirley otkrila da Steve ima ljubavnicu. Njihova kći Sachi Parker rođena je 1956. U travnju 2011., a dok je promovirala svoju knjigu !I'm Over All That" glumica je otkrila je Oprah Winfrey da je imala otvorenu vezu sa svojim mužem.

