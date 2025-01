Mostarski glazbenik i miljenik žena konačno pokazao svoju djevojku koju je upoznao preko društvenih mreža

Glazbenik Adi Šoše mnogima je omiljeni pjevač nove generacije kojeg često nazivaju i novim Zdravkom Čolićem. Adija publika voli, a hoće li doseći popularnost i uspjeh kakav ima Čolić vrijeme će pokazati. Zasad je na dobrom putu k tome što potvrđuju i njegovi rasprodani koncerti u dvorani Vatroslav Lisinski gdje je svoj prvi samostalni koncert održao 28. listopada, a sljedeće koncerte na istom mjestu će na radost obožavateljica izvesti 9. veljače, 18. ožujka i 26. svibnja. Mnoge su njegove obožavateljice ostale razočarane kada je Adi prošle godine priznao da ima djevojku i da je njegovo srce zauzeto. U intervju koji je tada dao otkrio je kako je svoju partnericu upoznao preko društvenih mreža.

- Upoznali smo se preko društvenih mreža. Ja joj odgovorio na story. A pa to tak ide, a što ću, moderne generacije - ispričao je i otkrio tada i kako se njegova djevojka nosi s njegovim obožavateljicama. - Ljubomorna je, a što će, potpuno je razumijem. Malo previše pažnje imam. Možda i više nego što sam zaslužio, valjda će preživjeti sve ovo - rekao je tada. Adi je sada na svom Instagram storyju prvi put objavio i fotografiju sa svojom djevojkom koju je dosad uspješno skrivao od javnosti. Par je na odmoru i sudeći po fotografijama dobro se zabavljaju i uživaju.

U razgovoru koji smo prošlo ljeto vodili s Adijem osvrnuo se i na usporedbe s Čolom i odgovorio nam osjeća li to kao odgovornost i obavezu ili mu je drago zbog toga. - Od prvog dana su me uspoređivali s mnogima, ali ja sam samo želio biti Adi Šoše. Čola je nevjerojatan, pravi superheroj glazbene ere uz koju sam odrastao. Jako ga volim. Bolje da me uspoređuju s njim nego s nekim tko nije ispunio svoj potencijal. Zato slobodno me uspoređujte, iako mislim da bolje plešem od njega! - rekao nam je Adi. Ispričao nam je i kakve susrete doživljava s obožavateljicama.

- Do sada su takvi susreti uglavnom bili ugodni. Kako me većinom slušaju žene, nastupi su zapravo vrlo ugodni. U posljednje vrijeme dolaze i muškarci, ali uglavnom emotivni tipovi koji znaju sve moje pjesme i ne traže teške narodnjake. Srećom, za sada su izostale prijetnje o spavanju u gepeku, kao što je bilo na početku karijere - prisjetio se.