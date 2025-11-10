Miss Srbije našla se usred seks skandala! Prijetili su joj i ucjenjivali, a onda je učinila ovo

Ovogodišnji izbor za Miss Universe prate brojni skandali, a u središtu jednog od najvećih našla se predstavnica Srbije, Jelena Egorova. Ljepotica rođena u Jakutiji, mongolskog porijekla, izazvala je pravu buru u susjednoj državi nakon što je proglašena njihovom predstavnicom. Ubrzo se oglasila i nacionalna organizacija Miss Serbia, koja se u potpunosti ogradila od njezina izbora. Poručili su kako se Srbija ove godine službeno povukla s natjecanja te da Egorova nije legitimna predstavnica. - Pod našom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije, što je apsurd bez presedana. Natjecanje Miss Universe odavno više nije ono što je nekada bilo - stajalo je u priopćenju koje su prenijeli srpski mediji, čime je doveden u pitanje kredibilitet čitavog izbora.

Kao da osporavanje legitimiteta nije bilo dovoljno, u javnost je isplivala i mučna priča iz Jelenine prošlosti. Naime, kako prenosi Kurir, prije četiri godine misica je postala žrtva teške prijevare i ucjene. Kako je sama otkrila na društvenim mrežama 2021. godine, osobe koje su se predstavile kao glazbeni producenti tražile su od nje da snimi video u donjem rublju za potrebe navodnog castinga. Nedugo zatim, uslijedile su prijetnje. Ucjenjivači su zaprijetili da će, ako ne plati, njezin video objaviti na internetu, ali i da će njezino lice montirati na eksplicitne fotografije drugih žena. - U početku sam bila prestravljena. Platila sam im, misleći da će tu stati. Ali, naravno, to ih je samo ohrabrilo - priznala je Egorova.

FOTO Nećete vjerovati tko Srbiju predstavlja na izboru za najljepšu ženu svijeta! Dobila brojne kritike

Iako je u početku popustila pod pritiskom, Egorova je kasnije odlučila prestati plaćati i ignorirati prijetnje, shvativši da je istina jedino oružje koje ima. Njezina potresna priča privukla je veliku medijsku pažnju, a ruska televizija NTV o svemu je snimila i emisiju pod nazivom "Intima za novac". No, njezina agonija s medijskom eksploatacijom tu nije stala. Jedan regionalni portal u Jakutiji iskoristio je njezine fotografije s ljetovanja u kupaćem kostimu za emisiju koja je govorila o moralnim vrijednostima i obnaženim djevojkama, i to bez njezinog odobrenja, što je misicu duboko povrijedilo i šokiralo.

Egorova je oštro reagirala na neovlašteno korištenje njezinih privatnih fotografija u svrhu javnog sramoćenja. - Bez mog odobrenja uzeli su moje fotografije s mora i prikazali ih cijeloj Jakutiji. Nikada nisam pravila razvratne slike. To što sam na plaži u kupaćem kostimu ne znači da sam obnažena žena bez morala - izjavila je tada za medije. Dodala je kako joj je mučno što televizija privlači pozornost ponižavajući druge ljude te da su je, umjesto da govore o poštovanju, javno izložili podsmijehu. Unatoč svim nedaćama, Egorova je nastavila nizati uspjehe na natjecanjima ljepote, a unatoč kritikama, istaknula je kako joj je čast predstavljati Srbiju.