FOTO Nećete vjerovati tko Srbiju predstavlja na izboru za najljepšu ženu svijeta! Dobila brojne kritike

Nadolazeći izbor za Miss Universe 2025., koji će se održati 21. studenog na Tajlandu, već sada pobuđuje veliku pozornost naše publike i izaziva brojne reakcije. Za našu zemlju natječe se 23-godišnja Zadranka Laura Gnjatović, koja je prava senzacija na ovom prestižnom natjecanju ljepote. Mnogi je već nazivaju favoritkinjom, zahvaljujući svojoj eleganciji i profinjenom izgledu. No, ono što je izazvalo iznenađenje jest susjedna zemlja, Srbija, te njihova predstavnica Jelena Egorova, manekenka mongolskog podrijetla.

Objava na službenom Instagram profilu Miss Universe, na kojem je Egorova predstavljena kao Miss Universe Serbia 2025., izazvala je burne reakcije. Mnogi korisnici društvenih mreža oduševljeni su njezinim izgledom, dok su drugi doveli u pitanje smisao nacionalnog predstavljanja u okviru globalnog natjecanja ljepote. Jedna korisnica Reddita komentirala je: "Prvo sam pomislila da je neka AI, ali nije, potvrđeno je na službenom profilu Miss Universe. Ovo je besmisleno natjecanje, ali lijepo pokazuje kako se polako odričemo svog identiteta." Drugi su također bili kritični: "Pored svih naših lijepih žena, oni su odabrali Mongolku. Kaos." Jedan korisnik iz Hrvatske dodao je: "Kao Hrvat, zbunjen sam, uz sve te nevjerojatno lijepe Srpkinje... koja je zapravo svrha predstavljanja država na izboru za Miss?"

Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava

Egorova je rođena u Jakutiji, Rusija, a njezini roditelji potiču iz Mongolije – otac je tatarskog, a majka jakutskog podrijetla. Diplomirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom sveučilištu, a već deset godina aktivna je u svijetu mode i digitalnih tehnologija. Prije nego je postala Miss Universe Serbia, Egorova je predstavljala Mongoliju na izboru Miss Grand International.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu

Nakon što je objavljeno da će Egorova nositi srpsku lentu, reagirala je nacionalna organizacija Miss Serbia, koja već desetljećima organizira službeni izbor ljepote u toj zemlji. U priopćenju su izrazili nezadovoljstvo zbog trenutačne strukture i standarda izbora Miss Universe. "Natjecanje Miss Universe odavno više nije ono što je bilo. Nakon što je Donald Trump prodao vlasnička prava, ovo nekoć prestižno natjecanje prešlo je u ruke sumnjivih organizatora koji su potpuno urušili njegov kredibilitet i tradiciju dugu više od sedam desetljeća", stoji u priopćenju, prenose srpski mediji. Organizacija je također poručila da se Srbija ove godine službeno povukla iz natjecanja te da Egorova nije legitimna predstavnica Srbije. "Pod našom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije, što je apsurd bez presedana. Srbija ove godine nema svoju predstavnicu na Miss Universeu. Naša službena Miss Serbia natječe se isključivo na izboru Miss World", zaključeno je u priopćenju.