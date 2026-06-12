Koje je omiljeno jelo princa Williama? Kate mu ga često priprema i vrlo je jednostavno

Iako bi se očekivalo da se na jelovniku princa Williama nalaze raskošne delicije, istina je drukčija. Princeza Kate Middleton poznata je po ljubavi prema kuhanju, koje smatra idealnim opuštanjem nakon dana punog dužnosti. Iako sama preferira začinjeniju hranu, poput ljutog curryja, obiteljski jelovnik prilagođava ukusima supruga i troje djece. Njezina strast prema domaćim obrocima ključna je u stvaranju osjećaja topline u domu obitelji Wales, daleko od strogih protokola i očiju javnosti.

Glavna zvijezda njihova stola, barem što se princa Williama tiče, jednostavno je jelo - klasična pečena piletina. To je još 2012. potvrdila dopisnica Katie Nicholl u intervjuu za Vanity Fair, otkrivši da Kate navečer često kuha suprugu omiljenu večeru, prenosi Mirror. Ta sklonost tradiciji sugerira da obitelj Wales njeguje zajedničke obroke. Iako William ne voli ljuto, par uživa i u tjestenini, pizzi te odrescima.

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Za razliku od supruge, princ William je priznao da se "ne snalazi baš u kuhinji", no rado će pripremiti srednje pečen odrezak. Kuhanje u njihovu domu nije rezervirano samo za odrasle - Kate je otkrila da i djeca rado pomažu. "S Georgeom i Charlotte već sam mijesila tijesto za pizzu. Obožavaju to jer mogu zaprljati ruke", ispričala je princeza, dajući uvid u opuštenu svakodnevicu u kojoj su, unatoč titulama, najvažniji zajednički trenuci.

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*dijelom uz pomoć AI