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KRALJEVSKE PREFERENCIJE

Koje je omiljeno jelo princa Williama? Kate mu ga često priprema i vrlo je jednostavno

Britain's Prince William visits a community development charity Pecan in London
Foto: KIN CHEUNG/REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 21:30

Princeza od Walesa, vrsna kuharica, redovito spravlja omiljeni obrok svom suprugu, a riječ je o jelu koje obožavaju milijuni

Iako bi se očekivalo da se na jelovniku princa Williama nalaze raskošne delicije, istina je drukčijaPrinceza Kate Middleton poznata je po ljubavi prema kuhanju, koje smatra idealnim opuštanjem nakon dana punog dužnosti. Iako sama preferira začinjeniju hranu, poput ljutog curryja, obiteljski jelovnik prilagođava ukusima supruga i troje djece. Njezina strast prema domaćim obrocima ključna je u stvaranju osjećaja topline u domu obitelji Wales, daleko od strogih protokola i očiju javnosti.

Glavna zvijezda njihova stola, barem što se princa Williama tiče, jednostavno je jelo - klasična pečena piletina. To je još 2012. potvrdila dopisnica Katie Nicholl u intervjuu za Vanity Fair, otkrivši da Kate navečer često kuha suprugu omiljenu večeru, prenosi Mirror. Ta sklonost tradiciji sugerira da obitelj Wales njeguje zajedničke obroke. Iako William ne voli ljuto, par uživa i u tjestenini, pizzi te odrescima.

Princ William godinama je živio pod lažnim imenom: Evo kako se predstavljao prijateljima i kolegama
Britain's Prince William visits a community development charity Pecan in London
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Za razliku od supruge, princ William je priznao da se "ne snalazi baš u kuhinji", no rado će pripremiti srednje pečen odrezak. Kuhanje u njihovu domu nije rezervirano samo za odrasle - Kate je otkrila da i djeca rado pomažu. "S Georgeom i Charlotte već sam mijesila tijesto za pizzu. Obožavaju to jer mogu zaprljati ruke", ispričala je princeza, dajući uvid u opuštenu svakodnevicu u kojoj su, unatoč titulama, najvažniji zajednički trenuci.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
kraljevska obitelj Kate Middleton hrana princ william showbiz

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