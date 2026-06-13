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SIMPATIČNA NEZGODA

VIDEO Slavnom pjevaču dogodio se gaf na pozornici: Njegov sljedeći potez iznenadio je fanove

Održana dodjela BRIT Awards 2026, Ozzy Osbourne posmrtno je po?aš?en prestižnom nagradom za životno djelo
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.06.2026.
u 07:00

Ovo nije prvi put da Styles prekida svoje nastupe. Poznat je po interakciji s publikom i zaustavljanju koncerata iz raznih razloga, bilo da se radi o davanju ljubavnih savjeta ili brizi za sigurnost fanova

Svjetska pop zvijezda Harry Styles nalazi se na turneji "Together, Together" povodom izlaska albuma "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Bivši član "One Directiona trenutno nastupa u Amsterdamu gdje mu se tijekom koncerta na Johan Cruijff Areni dogodila neugodna situacija. Naime, usred izvođenja pjesme "Cherry", pjevač je naglo stao prije prve strofe, zbunjeno pogledavši prema publici. Okrenuo se svom bendu i upitao ih: "Kako idu stihovi?".

Kako se i dalje nije mogao sjetiti, pomoć je zatražio od tisuća obožavatelja: "Koja je prva strofa?". Publika je odmah počela pjevati, no svatko u svom ritmu, pa je prišao rubu pozornice kako bi jednog fana izravno pitao za tekst. Vrativši se do mikrofona, nasmiješio se i rekao: "Ispričavam se zbog ovoga", prije nego što je ponovno započeo pjesmu.

@notyourmachinegirl He had to ask a fan how the song started 😭😭😭 #TOGETHERTOGETHER ♬ original sound - DN

Snimka je ubrzo postala viralna, a obožavateljima je cijela situacija bila iznimno simpatična. Društvene mreže preplavili su komentari podrške. "Izgleda da je sinoć bio baš otkačen?! Drago mi je da se dobro zabavio. Treba uživati u životu, kratko smo ovdje", napisao je jedan korisnik. Drugi su kratko poručili: "Bože, obožavam ga", dok je treći komentar sažeo osjećaj mnogih: "Tako je sladak."

Harry Styles prekinuo sa slavnom glumicom nakon 14 mjeseci, zajedno nisu viđeni od travnja
Održana dodjela BRIT Awards 2026, Ozzy Osbourne posmrtno je po?aš?en prestižnom nagradom za životno djelo
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Iako se radilo o gafu, ovo nije prvi put da Styles prekida svoje nastupe. Poznat je po interakciji s publikom i zaustavljanju koncerata iz raznih razloga, bilo da se radi o davanju ljubavnih savjeta ili brizi za sigurnost fanova. U studenom 2022. u Bogoti je zaustavio nastup kako bi spriječio gužvu nakon što se nekoliko obožavatelja onesvijestilo, pokazujući da su mu dobrobit i povezanost s publikom uvijek na prvom mjestu.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Harry Styles showbiz

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