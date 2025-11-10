Naši Portali
GLAZBENA ZVIJEZDA

Evo gdje će Jelena Rozga nastupati za Novu godinu! Poznat je i budžet za doček

VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 17:00

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Jelena Rozga, uvest će Sarajlije i njihove goste u Novu 2026. godinu

Jelena Rozga bit će glavna zvijezda javnog dočeka Nove 2026. godine u Sarajevu, prenosi Klix.ba. Popularna hrvatska pjevačica svojim će hitovima uvesti tisuće građana i turista u novu godinu na velikoj pozornici iza Sarajevo City Centra, a očekuje se da će nastup jedne od najtraženijih izvođačica privući rekordan broj posjetitelja.

Izbor nije bio lak, jer su Grad Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo razmatrali impresivan popis imena. U konkurenciji za prestižni nastup bili su i Hanka Paldum, Petar Grašo, rock sastav Van Gogh te sarajevske legende Letu štuke. Konačna odluka pala je na splitsku pjevačicu, čija energija i repertoar jamče vrhunsku zabavu i atmosferu za pamćenje u najluđoj noći. 

VIDEO Jelena Rozga objavila video koji para srce, javila joj se Nina Badrić: 'Puno te ljubimo'
Da se priprema pravi spektakl, svjedoči i planirani proračun od čak 700.000 KM (konvertibilnih maraka), odnosno gotovo 360.000 eura. Iz Grada Sarajeva poručili su kako su sredstva osigurana te da se provode sve aktivnosti neophodne za organizaciju, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. - Nakon okončanja zakonske procedure, javnost će biti informirana o izboru izvođača i programu centralnog dočeka Nove 2026. godine - naveli su iz Grada Sarajeva.

Slavlje u Sarajevu neće stati s prvim danom siječnja, jer je pripremljen bogat trodnevni program. Već 1. siječnja, na Trgu Prve brigade policije kod Vijećnice, nastupit će bend Letu štuke. Dan kasnije, 2. siječnja, na istu pozornicu stiže Petar Grašo, dok će 3. siječnja program zaključiti beogradski rock sastav Van Gogh. Svi dodatni koncerti bit će besplatni, kao poklon građanima i brojnim turistima.
Ključne riječi
showbiz Sarajevo Nova godina Jelena Rozga

