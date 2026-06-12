Legendarna glumica o mračnim stranama showbiza: ‘Najgori je bio kasting kauč, osjećala sam se okaljano‘

Mamie Van Doren, glumica, pjevačica i nezaobilazni seks-simbol pedesetih godina, nadživjela je gotovo sve svoje suvremenike. Dok su njezine slavne kolegice, Marilyn Monroe i Jayne Mansfield, tragično skončale na vrhuncu slave, Van Doren je u 95. godini odlučila ispričati sve, bez uljepšavanja. U svojim novim memoarima znakovitog naslova "You Thought I Was Dead" (Mislili ste da sam mrtva), kao i u dokumentarcu koji se snima o njezinu životu, ona ispisuje kroniku jedne ere, ali i vlastitog preživljavanja u sustavu koji je mlade žene često tretirao kao potrošnu robu. "Svaki dan se budim uz novu osmrtnicu. Blagoslovljena sam dugim životom", piše ona, citirajući Knjigu o Jobu: "I samo ja sam umakao da ti javim." A ono što ima za javiti jest mračna i dugo prešućivana istina o tvornici snova koja je mnogima donijela samo noćne more. Njezina sjećanja nisu samo puko nabrajanje anegdota, već bolno svjedočanstvo o industriji koja je, unatoč glamuru, bila prožeta iskorištavanjem i razočaranjima.

Središnji i najbolniji dio njezine ispovijesti posvećen je zloglasnom "kauču za kasting", terminu koji je postao sinonim za seksualno iskorištavanje u zamjenu za uloge. Van Doren bez zadrške opisuje "predatorsko okruženje" filmske industrije, uspoređujući mladu starletu na početku karijere s "krvlju u vodi za muške morske pse u studiju". Sjeća se osjećaja krivnje i gađenja nakon što je i sama postala dio te sramotne statistike. "Osjećala sam se iscrpljeno i izloženo. I, najgore od svega, iskorišteno", piše u memoarima. "Dok sam se vozila kući, pitala sam se je li to način na koji želim postati filmska zvijezda. Te noći, odgovor je jasno bio da ću se je*ati za to. Ali u trbuhu sam osjećala hladnu, bolesnu knedlu, signal da se moja savjest buni." Ta teška lekcija o obećanjima i prijetnjama Hollywooda ostavila je trajan ožiljak: "Možda će vam dopustiti da dosegnete visine, ali istovremeno možete biti prokleti, osjećati se nemoćno i nezaštićeno - i pomalo okaljano." Iako hvali #MeToo pokret koji je razotkrio grabežljivce poput Harveyja Weinsteina, naglašava da je "kauč za kasting bio i ostao dio sramotnog nasljeđa Hollywooda", ali i dodaje: "Kroz sve suze i strahove, ja sam živi dokaz da se to može preživjeti."

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U potpunom kontrastu s lažnim sjajem Hollywooda stoji njezino iskustvo iz Vijetnamskog rata, kamo je otišla zabavljati američke vojnike. Tamo, daleko od studijskih reflektora, suočila se sa stvarnom opasnošću i ljudskom patnjom. "Vijetnam je bio poput grozničavog sna", prisjeća se. "Nisam se mogla osloboditi alarmantnog osjećaja da nemam kontrolu, da više ne upravljam svojim životom, već sam na milost i nemilost autoriteta koje nisam poznavala, u službi rata koji nisam razumjela." Njezina priča o susretu s 18-godišnjim marincem Charliejem iz Toleda posebno je dirljiva. Mladić joj je kao dar dao svoju "sretnu amajliju", izgrebani Zippo upaljač, inzistirajući da ga uzme. Nekoliko dana kasnije, saznala je da je Charlie poginuo u zasjedi. "Ponovno sam kresnula Charliejev Zippo i zagledala se u plamen", piše. "Zatvorila sam ga i ugasila. 'Zbogom, Charlie. Neka te anđeli pjevajući odnesu u raj.'" To iskustvo, kako je rekla u jednom intervjuu, promijenilo joj je perspektivu i pretvorilo je u liberalnu aktivisticu.

Upravo su je tragične sudbine njezinih suvremenica i toksična atmosfera šezdesetih godina natjerale da napusti Hollywood. "Marilyn je umrla. Jayne je umrla. Mnoge moje kolegice su nestale. Jednostavno sam mislila da je vrijeme da odem", izjavila je. Glavni motiv bio je njezin sin, kojem je željela pružiti normalniji život, daleko od droge i pritiska industrije. "Udaljila sam se od svih loših stvari koje su se događale. Povukla sam se i odabrala drugačiji način života." Iako je bila jedna od najpoznatijih žena svijeta, tvrdi da u Hollywoodu nikada nije imala mnogo prijatelja i da je izbjegavala zabave, unatoč hrpama pozivnica. Njezina priča o prijateljstvu s Marilyn Monroe otkriva duboku povezanost, ali i razumijevanje tragedije koja ju je zadesila. "Marilyn je uvijek mislila da mora imati muškarca uz sebe. Uvijek je tražila oca", prisjetila se Van Doren, dodajući kako njezina prijateljica na kraju "jednostavno više nije mogla podnijeti odbijanje."

Iako se davno povukla iz filmskog svijeta, Mamie Van Doren nikada nije napustila javni život niti se odrekla imidža koji ju je proslavio. "Mislim da sam rođena s tim", kaže o svojoj tituli seks-simbola. "Sigurno sam otvorila mnoga vrata u poslijeratnom vremenu kada su stvari bile vrlo konzervativne. Bila sam daleko ispred svog vremena." Ta hrabrost očitovala se i u njezinom aktivizmu. Još 1987. godine, na vrhuncu krize AIDS-a, bila je velika maršalica na LA Pride paradi, čime je iskazala podršku zajednici u vrijeme kada su se mnoge javne osobe bojale to učiniti. I danas, u desetom desetljeću života, britka je i bez dlake na jeziku, a njezina priča uskoro će dobiti novi život. Smatra da bi je u potencijalnom biografskom filmu najbolje mogla utjeloviti zvijezda "Euforije" Sydney Sweeney.

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*dijelom uz AI