Mirna iz 'Života na vagi' nakon dugo vremena u moru: Konačno bez napadaja panike

Rekordan gubitak kilograma ostvarila je u showu "Život na vagi" natjecateljica Mirna Posavec. Svojim primjerom postala je inspiracija mnogima i dokaz kako se trud na kraju isplati. Mirna se često svojim obožavateljima koji su je zavoljeli tijekom četvrte sezone showa, javlja na društvenim mrežama.

Mnogi natjecatelji u showu su priznali kako im je najgori period godine bilo ljeto i trenutak kada odlaze na plažu, a Mirna je uz sve to imala i strah od vode. Sada se bezbrižno fotka na plaži i uživa u moru i to zahvaljujući trenerima ovog showa koji su se je oslobodili straha od vode. Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, nego da je to pobjeda nad njime. Hrabar čovjek nije onaj koji se ne osjeća uplašeno, nego onaj koji nadvlada taj strah."

- Nelson Mandela Prije me bilo toliko strah ući u vodu da nisam bila na moru godinama. Danas je to ipak druga priča. Zahvaljujući Edinu Mehmedoviću i Mihovilu Španji te 'Životu na vagi' uspjela sam prebroditi taj strah i sad konačno mogu ući u vodu bez napadaja panike - napisala je Mirna. Obožavatelji su joj čestitali na hrabrosti i prisjetili su se kako je u emisiji bila u strahu kada su ih čekale vježbe i zadatak u vodi.

