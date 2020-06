Stanković nam je otkrio otkud Bernardiću papiri s logotipom njegove emisije

U večerašnjem prvom televizijskom sučeljavanju dvojice najizglednijih kandidata za predsjednika 15. hrvatske Vlade, između predsjednika HDZ-a i aktualnog premijera Andreja Plenkovića te predsjednika SDP-a i lidera Restart koalicije Davora Bernardića, održanom na RTL Televiziji, čulo se ponovno dosta međusobnog optuživanja, pa i vrijeđanja, hvaljenja onim što se učinilo ili što se kani učiniti pobijedi li se na skorašnjim parlamentarnim izborima. No, kao najzanimljiviji trenuci mogu se izdvojiti oni u kojima se u izravnom političkom duelu na RTL-u spominjalo konkurentsku javnu televiziju.

Naime, kako je Bernardić, ilustrirajući izgovoreno, u više navrata u kameru pokazivao papire s grafičkim pokazateljima, a na kojima se mogao vidjeti logotip HTV-ove emisije "Nedjeljom u 2", Plenković je na njegova prozivanja uzvratio i tako što je spomenuo i novinarku te emisije Maju Sever, prozivajući ujedno i HTV. - Koliko neistina vi govorite. Zar vas je Maja Sever pripremala za ovu emisiju? Očito je ona napravila "research" (istraživanje) - ovim je riječima Plenković uzvratio Bernardiću na njegove riječi o ulozi ministra Tomislava Ćorića u priči oko Ine i Mađara. Iznoseći svoje stavove oko pozdrava "za dom spremni", Plenković je pak Bernardiću kazao da je bjegunac koji je pobjegao sa sučeljavanja na HTV-u, a sad koristi upravo HTV-ove materijale. Kako je izravno spomenuta tijekom sučeljavanja, odmah nakon RTL-ova duela na Facebooku se oglasila sama Maja Sever koja je napisala:

- U "Nedjeljom u 2" Stanković i ja pripremili smo nekoliko jednostavnih grafova. Točnije, objavili smo izjave Andreja Plenkovića iz predizborne kampanje 2016. da će BDP biti 5%, da će smanjiti PDV, otvoriti 180 tisuća radnih mjesta i izgraditi dječju bolnicu. Dakle, neke osnovne točke iz predizbornog programa HDZ-a. Ništa posebno. I napisali smo da to nije ostvario. Za to ne treba nekakva posebna priprema niti istraživačko novinarstvo. To je običan i jednostavan novinarski posao. Naglašavam novinarski, a komentare predsjednika HDZ-a koji si dozvoljava da u emisiji na RTL-u govori da sam ja nekoga pripremala za debatu je još jedan napad Andreja Plenkovića na neovisno novinarstvo. Šutnju nije odabrao ni Aleksandar Stanković. I on se na svom Facebook profilu odmah osvrnuo na Plenkovićeve opaske napisavši:

"U debati na konkurentskoj televiziji obilno se koriste podaci koje smo prezentirali u emisiji kada je gost bio Andrej Plenković. Čak je i logo emisije Nu2 više puta bio u prvom planu, i to je sasvim u redu. Nije u redu samo to što se Davor Bernardić nije odazvao pozivu za gostovanjem jer su nam neke druge tablice zbog toga ostale neiskorištene". Stanković nam je u razgovoru ponovio isto dodavši još ponešto, kao i odgovorivši na pitanje otkud Bernardiću papiri s podacima i logotipom njegove emisije.

- Da se najprije malo našalim reći ću da se režem tupim nožem jer je Plenković spominjao samo Maju Sever, a mene nije. U RTL-ovom duelu zbilja se vidjela naša grafika i naš logo, što ne znači da podaci nisu točni. Divno smo izreklamirani na konkurentskoj televiziji. A sve grafove koje smo prikazali u emisiji s Plenkovićem i sva pitanja koja smo mu postavili, objavio sam 16. lipnja, nakon emitiranja emisije, na svom Facebooku profilu. I tamo stoji i logo emisije – reče nam Stanković.