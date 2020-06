Marko Grubnić napokon otkrio sve detalje svog vjenčanja, od lokacije do odjevne kombinacije

Marko Grubnić sve je zaintrigirao ranije kada je rekao kako se planirao vjenčati ovoga ljeta, no budući da mu je pandemija, kao i većini, poremetila planove, morao je odgoditi.

Sad je napokon otkrio kako zamišlja svoje vjenčanje i što namjerava odjenuti.

"Ja sebe vidim, ne znam da li baš sad u bijelom, ali jako svijetlo, jako prozračno, neformalno. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da to vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to", ispričao je Marko za emisiju InMagazin.

Marko je otkrio i kako je smisao za modu naslijedio od svoje majke Branke koja je uvijek bila dotjerana.

"Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Žena koja je tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo, jednostavno je prenijela na mene. Ja sam siguran da vi sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo desiti da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to što će obući", rekao je.

Osebujni modni stilist nedavno je odlučio razveseliti nekoga i pokloniti mu stvari iz svog ormara, a otkrio je i kako to radi često.

"Ja stvarno volim razveseliti ljude. Volim da se nasmiju, volim ljudski osmijeh, tu toplinu. Ja i inače s vremena na vrijeme imam pospremanje svojih ormara i stvarno unutra nema što nema. Imam ja baš ljude kojima poklanjam, onako u vrećama odnose od mene. To su ljudi kojima zaista treba i koji ne gledaju ni što je, jako su zahvalni i jako im je to potrebno", ispričao je Marko u emisiji.

