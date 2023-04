Ministarstvo kulture i medija dat će važnu potporu domaćim glazbenicima

Ministarstvo kulture i medija dalo je potporu Uredu za izvoz glazbe Hrvatska (We move music Croatia) u financiranju turneja i nastupa hrvatskih izvođača na showcase festivalima u inozemstvu. Riječ je o važnoj potpori hrvatskim glazbenicima i promidžbi hrvatske glazbe na međunarodnim glazbenim sajmovima, kojeg struka smatra najboljim i već prokušanim putem da izvođači predstave svoj glazbeni izričaj i napreduju na svom glazbenom putu.

Uz ministricu kulture i medija dr.sc. Ninu Obuljen Koržinek koja će s Draženom Baljkom predsjednikom Ureda za izvoz glazbe Hrvatska sutra u Zagrebu potpisati ugovor, potporu ovom projektu predstavit će i državni tajnik Krešimir Partl te Davor Drezga član Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i glavni tajnik UNISON hrvatskog glazbenog saveza.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) je neprofitna udruga koju su osnovali Hrvatska glazbena unija (HGU), Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika (HUOKU) i Hrvatska udruga istaknutih glazbenika (HUIG). Riječ je o dugo očekivanom uredu koji je prisutan u velikom broju zemalja, a koji se bavi distribucijom kvalitetne nacionalne glazbe u druge zemlje, povezivanjem s drugim uredima s istom namjenom te predstavljanjem odabranih najkvalitetnijih izvođača u aktualnoj godini na festivalima i glazbenim prezentacijama.

Ni godinu dana nakon što su se osnovali predstavljaju prvi showcase festival, nazvali su ga SHIP, a zakazali za jesen od 14. do 17. rujna i to u Šibeniku. We Move Music Croatia na trodnevnu konferenciju i festival okupit će brojna imena iz glazbene industrije i to ne samo iz naše zemlje nego iz regije i ostatka svijeta.

"Cilj je prezentirati hrvatsku glazbenu scenu, kao i samu lokaciju održavanja festivala glazbenim profesionalcima sa svih strana svijeta te postati platformom za umrežavanje po uzoru na brojne showcase festivale diljem Europe i svijeta. S obzirom na to da je žanrovski u potpunosti neograničen, namijenjen je svima, a pogotovo onima koji u glazbi najviše uživaju kada se izvodi uživo", rekao je Mirko Burazer iz hrvatskog Ureda za izvoz glazbe.

Pozornica prvog izdanja showcase festivala SHIP sjajna je prilika glazbenicima svih žanrova da se njihova glazba daleko čuje. Tijekom konferencije, ali i samoga festivala, Šibenik će biti domaćin profesionalcima iz glazbene industrije koji su važan faktor brojnih festivala, klubova i medija diljem Europe i svijeta. Upravo oni su odskočna daska izvođačima koji imaju ambicije svoj rad nastaviti graditi na internacionalnoj razini te širiti publiku u kojem god smjeru žele.

Objavljen je bend koji će 14.9. otvoriti showcase festival. Na predivnu pozornicu tvrđave Sv. Mihovila stiže hvaljeni talijanski Nu Genea live band!

Nu Genea je projekt DJ-eva Massima Di Lene i Lucia Aqueline koji u svojoj live band verziji broji devet izvanrednih glazbenika na pozornici. Proučavajući glazbu svog rodnog kraja, ovaj talijanski disco sastav našao je unikatnu plesnu formu koja nostalgično odjekuje napuljskim disco izdanjima iz 70-ih i 80-ih prošlog stoljeća. Pedantnim istraživanjem glazbene prošlosti multkulturalnog juga Italije, ali i plesne glazbe iz cijelog svijeta, razvili su glazbeni stil s čvrstim plesnim grooveom, masnim basom, svemirskim linijama sintesajzera i višejezičnim tekstovima u čijoj se jednadžbi osim disca nalaze i funk, boogie, electronica, dub, i brojni drugi stilovi.

