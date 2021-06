Minea očarala fanove u kratkoj, lepršavoj haljini s dubokim dekolteom: Uvjerljivo najbolje noge na svijetu

Pjevačica i voditeljica Renata Končić poznatija kao Minea svojim fotkama na društvenim mrežama često osuševljava svoje fanove. Minea voli zanimljive modne kombinacije, a ovaj put je odijenula kratku, lepršavu haljinu sa šarenim uzorkom i dubokim dekolteom.

"Zastani i pomiriši cvijeće" napisala je Minea uz fotografiju.

Foto: Instagram

Ubrzo je skupila preko 2.000 lajkova i gomilu komentara.

"OMG, koji slatkiš", "Wow, predivno izgledaš", "Divna si", "Dama sa stilom", "Nemam riječi, krasotica", "Uvjerljivo najbolje noge na cijelom svijetu" samo su neki od komplimenata kojima su je pratitelji zasuli.

Nedavno je Minea u intervjuu za Večernji priznala i kako održava liniju: -Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - kazala je pjevačica i voditeljica.

