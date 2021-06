Ella objavila fotke koje su nastale na početku veze s Charlesom, pratitelji ga ne prepoznaju: 'Oženio Hrvaticu pa ostario'

Influencerica Ella Dvornik na društvenim je mrežđama objavila fotografiju iz vremena kada su on i njezin suprug Charles tek bili na početku veze. Ella i Charles išli su u zabavni park Alton Towers u Engleskoj, te su ih tamo slikali nakon vožnje vlakom smrti. Ella je na fotografiji pognula glavu, ali Charlesu se vidi lice, te mnogi fanovi pišu kako ne nalikuje na sebe.

Foto: Facebook

'Ovo je zbilja Charles?', napisao je jedan od pratitelja, a influencerica se našalila:

'Je. Oženio Rvaticu pa ostario 10 godina u 12 mjeseci.'

Dvornik (30) svakodnevno dijeli trenutke iz svog privatnog života na društvenim mrežama. Ovaj put je otkrila da je krenula s raspakiravanjem kutija, a dokazala je to novim fotografijama iz doma u Istri gdje će živjeti sa suprugom Charlesom Pearceom, te kćerkicama Bali Dee i Lumi Wren.

Influencerica je podijelila fotku iz dnevnog boravka, a ponovno je pokazala i prekrasni vrt u kojem će najviše uživati njezine dvije djevojčice. Uz fotke je napisala kako joj je dosta kutija, te da je mislila da će sve ići jako brzo, no sada smatra da do jeseni neće sve raspakirati.

Podsjetimo, Dvornik je nedavno otkrila kako se se sprema na selidbu i to treću otkako su u Hrvatskoj. U rujnu prošle godine otkrila kako ima sve manje strpljenja za život u Zagrebu te da s obitelji planira preseliti u Istru. U travnju ove godine otkrila je da je sa Charlesom konačno završila potragu za kućom. No nakon toga su krenuli i neki novi problemi, a jedan od njih je i upis kćerkica Balie i Lumi u vrtić.

"Upisi u vrtić preko e-građani. Zašto bi bilo jednostavno kad vam možemo javit grešku “0H8jekekfkfoockdnew266283” bez objašnjenja nakon što ste sat vremena ispunjavali zahtjev - pa si vi mislite što je to... E da i btw ovaj drugi neki roditelj vam nema skrbništvo nad tim djetetom, al nad ovim drugim ima pa eto... Uživajte pokušavajući dešifrirati sustav u ovo sunčano popodne” napisala je Ella i dodala: "Ništa onda....Idem javit mužu da Balie nije njegova". Ranije je priznala da joj upis djece u novi vrtić teško pada. "U svakom slučaju, najteže mi pada e-mail koji sam poslala danas u vrtić da ispišem Lumi i Balie. To me baš jako zaboljelo. Iako se Balie veseli veseli novoj kući i novom vrtiću, i znam da nije strašno. Stalno si mislim hoće li joj bit teško bez njenih frendica" iskrena je na društvenim mrežama bila Ella.

