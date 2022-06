Mihaila Anušića nazivaju modnim virtuozom iz Novog Sada, a njegove kreacije rado nose brojne poznate Hrvatice

Nema žene diljem Balkana koja nije čula za modnog virtuoza iz Novog Sada – Mihaila Anušića (37). Kad bi se morao izdvojiti srpski, pa i regionalni modni brend koji se po mnogočemu ističe iz mase drugih, gotovo svima je na prvom mjestu Mihano Momosa. Njegove kreacije već punih deset godina osvajaju žene raznih generacija, stilova i ukusa, a često je upravo o njemu riječ kada ugledamo Severinu ili kakvu drugu slavnu damu s posebnim, pomalo neobičnim i velikim, ali izrazito privlačnim odjevnim komadom. Kako je nastao brend, kako je proslavljeno deset godina postojanja na druženju u Beogradu kamo je pozvana i Jelena Veljača, što misli o budućnosti mode, kako vidi žensku ljepotu, zašto bira predimenzionirane komade, kako i zašto je nastala knjiga "Mihano Momosa" te razmišlja li o otvaranju trgovine izvan Novog Sada, otkrio nam je u ekskluzivnom razgovoru.

Kad se izgovori Mihano Momosa, taj brend za sobom, pogotovo posljednjih godina, vuče svojevrsnu zadivljenost. Za jednog dizajnera s naših prostora, to je impresivno postignuće. Kako vi vidite svoj uspjeh?

Hvala na komplimentu. Svakako mislim da je ispred brenda Mihano Momosa još puno posla, a dosadašnja postignuća vidim kao kumulativni efekt svih aktivnosti: od onih najjednostavnijih svakodnevnih zadataka koji se moraju obaviti do strateških odluka koje se provode.

Otkrijte nam kako je nastao Mihano Momosa?

Mihano Momosa rezultat je elana i velike želje. Kada se osvrnem na period kada sam odlučio stvoriti Momosu, pitam se odakle mi hrabrost, ali shvatim da su uzbuđenje koje sam osjećao i taj san bili pokretači koji su mi omogućili da svladam sve izazove koji su se usput javljali, a koji nisu bili mali. U početku sve je to bila igra, maštarija, san koji sam sanjao s najbližima, a koji sada dijelim sa svijetom.

Sjećate li se svoje prve kreacije? Kako je nastala i što je to bilo, haljina, suknja, nešto drugo? Prva kolekcija, ako se ne varam, zvala se Olivera, je li prva kreacija bila u kolekciji Olivera?

Prva stvar koju sam napravio bila je haljina koju sam dizajnirao za najbolju prijateljicu. "Feedback" koji sam tada dobio dao mi je nevjerojatan elan i samopouzdanje da probam stvoriti prvu kolekciju – Olivera, ali ta prva haljina ostala je unikat i nikada nije uključena u službene kolekcije.

Ako se ne varam, radili ste kao stilist i prije osnivanja brenda. Što je to bilo?

To je bilo moje prvo iskustvo u modi, u radu s ljudima i u spoznaji što zapravo znači stvarati i raditi u ovoj industriji. Kao stilist radio sam tijekom studija, sva iskustva koja sam stekao u tom periodu utjecala su na moj daljnji rad i zaista su neprocjenjiva.

Rodili ste se i odrasli u Zrenjaninu, gdje ste pohađali i srednju školu. Kako pamtite svoje djetinjstvo?

Uvijek me obuzme osjećaj topline kada pomislim na djetinjstvo koje je obilježeno ljubavlju između mojih roditelja. Moj otac i dalje živi u Zrenjaninu i rado tamo odlazim kada mi je potrebno punjenje baterija ili kada poželim evocirati uspomene na taj predivan dio života koji me je definirao.

Kada ste shvatili da želite biti modni dizajner, odnosno da je moda vaš istinski poziv?

Oduvijek sam znao da se na neki način želim baviti modom, intrigirala me je ta mogućnost komunikacije kroz stilski izražaj. Nisam bio siguran kako ću točno uploviti u taj svijet, ali nekako me je cijeli život vodio u tom smjeru.

Neki dizajneri tijekom odrastanja otkriju rad nekih stranih dizajnera te ih oni inspiriraju da se i oni okušaju u tome. Jeste li vi imali nekog tko je vas inspirirao?

Moja teta. Često nju spominjem, ona je bila krojačica i uz nju sam učio tehničke stvari i shvatio koliko garderoba može oplemeniti čovjeka.

Što vam je sad inspiracija i najveća motivacija?

Ljubav. Na događaju koji smo organizirali u povodu deset godina brenda Mihano Momosa emitirali smo veoma intiman video kojim smo pokušali objasniti što zapravo ljubav kao inspiracija i DNK brenda znači. Ljubav između mojih roditelja i ljubav koju su oni poklonili mojem bratu i meni moj je nepresušan izvor inspiracije.

Imate li ikad kreativne blokade i utječe li vam osobni život na kreacije, odnosno jesu li vam kreacije biografske?

Češće nego što bih želio, ali to je dio mene i te blokade sve manje promatram kao takve jer, kada se s njima suočim i kada pobijedim sebe, postajem bolji kao umjetnik, jer shvatim nešto novo o sebi i to utkam u daljnji rad.

Kada razvijate svaku kolekciju, što inspirira vaš odabir siluete? Ponekad imate usku haljinu, a ponekad predimenzionirano odijelo.

Želja za raznolikošću, ali i poigravanje s različitim mogućnostima veoma su inspirativni. Nije teško napraviti usku haljinu ženstvenom, ali dozvoliti ženstvenosti da isijava iz strogo krojenog oversized modela kreativni je izazov i užitak je kada svoje ideje smjestim u drukčiji kontekst.

S tim u vezi, vaše kreacije često imaju perje, predimenzionirane mašne na haljini ili slično. Volite predimenzionirane komade i detalje?

Volim kada mogu iskomunicirati DNK brenda, a predimenzionirani detalji naglašavaju našu estetiku. Trudim se da tih dominantnih detalja ne bude puno u istoj kolekciji kako ne bih stvorio nesklad, ali uživam da se nekim motivom poigram na različite načine i dam mu različite primjene.

Tko su vaši omiljeni dizajneri?

Možda je klišej, ali nemam. Uživam u stvaralaštvu i u modi u cjelini, nikoga ne bih posebno izdvojio jer svi svojim radom daju nešto posebno i svoje i svaki kreativac ima podjednako važnu ulogu u stvaranju te raznolikosti koja čini modu kakvu svi volimo – punu izbora.

Što je vaša definicija ženske ljepote?

Samopouzdanje je nezamjenljivo. Ta svijest o sebi, to prihvaćanje sebe sa svim dobrim i lošim što nosimo, a što nas čini posebnim prava je ljepota koja naprosto izbija. Suvišno je govoriti o nekom univerzalnom kriteriju za lijepo u vizualnom smislu jer je sama za sebe ljepota, bez duha, nedorečena.

Kakav je vaš misaoni proces pri stvaranju djela? Imate li uvijek jasnu viziju u glavi ili idete dio po dio, ne znajući u početku kako će sve završiti?

Zaista nema pravila. Ponekad točno znam kako neki model treba izgledati i imam ga u glavi u cijelosti, a nekada samo krenem i pustim kreativnom procesu da me vodi. Ono što je sigurno jest to da uvijek postoji ideja vodilja kako bi kolekcije bile estetski skladne.

Što mislite o statusu koji moda ima u 21. stoljeću u odnosu na druge umjetnosti poput slikarstva i sl.?

Vjerojatno je moda kao umjetnost najpristupačnija i najpraktičnija, jer ima neku upotrebnu vrijednost pa čak i oni koji nisu poznavatelji umjetnosti nju mogu konzumirati. Naročito s rastom društvenih mreža nam je ona postala bliža i generalno smo svi postali više zainteresirani za nju.

Koja je žena idealna za vas, odnosno, kada imate u glavi sve što vaša odjeća predstavlja, koja je žena sa srpske, regionalne ili pak svjetske scene reprezentacija nje?

Često me to pitaju i moj odgovor je uvijek isti – svaka žena koja sebe vidi u kreacijama Mihano Momosa za nas jest idealna. Nema puno razlike u tome je li ta žena poznata ili ne, ako može iskomunicirati svoje unutrašnje ja kroz neki od naših modela, za nas je savršen spoj.

Nakon kriptovaluta, NFT-a, baš je nedavno izašla vijest da je Stradivarius pustio prvu digitalnu modnu kolekciju. Dakle, odjeću kupite online kao fotografiju i možete je samo "nalijepiti" na svoju fotografiju i to je to. Što mislite o tome?

Mi već imamo digitalnu haljinu koja je kao NFT dostupna na Decentralandu. Ovaj projekt realizirali smo u suradnji s beogradskom tvrtkom NFTizer i prvi je naš korak u svijet digitalne mode. Sigurno je to svijet koji dolazi i koji nudi nevjerojatne, dosad nezamislive mogućnosti, a za koji se polako spremamo.

Koji vas modni predmet zgraža već na prvi pogled, a bez kojeg ne možete?

Zapravo nijedan, ne promatram modu na taj način. U danom trenutku svaki je komad mogućnost za igru, za kreativni izražaj, iako se možda već u sljedećem momentu čini zastarjelim ili suvišnim, ali to je moda. Promjene su njezin sastavni dio.

Moda čini velik dio mog života i uživam gledati kreacije, revije te nekako, odakle god da počnem, uvijek završim na vašoj stranici. Moram vam priznati da mi je kampanja za jesen-zimu 2020. godine, u prekrasnim pastelnim bojama i s golemim novinama u rukama modela, najljepša, i to zbog sjajne kompozicije na fotografiji. Koja kampanja, kreacija ili kolekcija ima posebno mjesto u vašem srcu i zašto?

Možda je klišej, ali sve su mi jednake. U svaku sam dao cijelog sebe. S obzirom na vaše iskustvo, zasigurno i vi znate koliko rada stoji iza svake pojedinačne slike. Meni bi bilo jako teško kazati da je neki trud manje vrijedio.

Stvarate vjenčanice, haljine, suknje, topove, sakoe. Sve žensko. No u posljednje vrijeme i muška moda kao da prelazi u žensku. Harry Styles, primjerice, na coveru Voguea ima haljinu. Razmišljate li da se upustite u svijet "muške" mode? Što mislite o tim trendovima?

Za sada ne razmišljam o takvoj kolekciji. Za sebe pravim muške komade, ali još nisam spreman da to formuliziram. Međutim, strašno me intrigira način na koji se moda konzumira, kako omogućava svestranost. Naši komadi jesu korišteni za slikanje muških editorijala i to je bilo uistinu zabavno, kao umjetnik uživao sam u takvoj interpretaciji Mihano Momosa i radujem se ponovno vidjeti kako se uklapa u različite kontekste.

Nedavno ste lijepim druženjem proslavili deset godina postojanja, a tom prilikom predstavili ste i "coffee table book", knjigu koja će se uskoro naći u prodaji. Ne pada mi na pamet nijedan drugi brend iz regije koji je predstavio svoju knjigu, po uzoru na one koje svi volimo imati na stolu, primjerice Diorovu, Chanelovu i sl. Zašto baš knjiga?

Knjiga kao format omogućila nam je da se predstavimo u širem smislu, da na jednom mjestu obuhvatimo deset godina postojanja. Imao sam ideju o knjizi već dugo, ali sada sam prepoznao da je pravi trenutak da to i učinim. Zaista smo mnogo rada uložili u njezino stvaranje i pravi je užitak bilo osvrnuti se na proteklih deset godina i podijeliti ih sa svijetom.

Hoćete li možda otvoriti trgovinu u Beogradu ili možda čak i dalje, u Zagrebu? Ako se ne varam, imate butik samo u Novom Sadu?

Za sada samo u Novom Sadu jer nam poslovni model omogućava da ne moramo imati više prodajnih mjesta. Surađujemo s buticima koji u ponudi imaju selekciju naših modela, a imamo i web-shop na našoj stranici, koji nam uspješno zamjenjuje fizičku prisutnost čak i u najudaljenijim dijelovima svijeta. Razmišljamo o rastu, ali on mora podrazumijevati, ako ne prevladavanje kvalitete rada, ono bar očuvanje standarda i u tom smislu bit će to dobro planirana strateška odluka koja se po svojoj definiciji ne donosi brzo.