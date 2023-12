Mentori se susreli s teškim odlukama, Gobac poručio kandidatu: 'Iskreno mi je žao'

Nova uzbuđenja, želje, mnogo smijeha, pokoja suza, strahovi, nade, teške odluke za mentore, sve to dio je druge emisije nokaut-faze natjecanja u „The Voice Hrvatska“. I natjecatelji i mentori prošli su i prolaze kroz vrlo nepredvidive faze, od proba, preko nastupa do odluke. Odlučuju nijanse. „Da“, „ne“ i „možda“, to su odluke koje će natjecatelji saznati nakon svojih nastupa po timovima. Na scenu dolaze iznimno talentirani mladi ljudi, a s njima i pozitivna energija mentora koji ih sa svojim pomoćnicima pokušavaju na najbolji način pripremiti. Napeto i uzbudljivo do posljednje otpjevane note i do konačne odluke mentora. „Te dvije minute, samo je bit da vam je gušt“, rekao je u uvodu Urban i sažeo smisao svih nastupa koje pratimo u drugoj emisiji nokaut-faze natjecanja u „The Voice Hrvatska“.

Prvi se predstavljaju natjecatelji iz Urbanova tima. Četiri mlade dame pratimo u pripremama uz savjete mentora i ekipe prije nego što dođu na pozornicu. Emisiju otvara Natali Radovčić pjesmom „Shallow“ (Lady Gaga). Vrlo emotivno uz podršku svojih navijača, ali i publike donijela je tu pjesmu na scenu. „Što je nastup uživo? Ne znaš ni što se desilo, ali to tako treba biti, hvala ti najljepša“, sažeo je Urban dojmove nakon njezina nastupa.

„Love Is a Losing Game“ (Amy Winehouse) izbor je Marine Ramljak kojim je plovila sigurno i s mnogo emocija. „Velika je hrabrost potrebna da se dođe s ovakvom pjesmom, ali ako netko to može, onda si to ti“, komentirao je Urban. Korina Olivia Rogić izabrala je pjesmu „Rise Up“ (Andra Day), a publika je njezinu izvedbu nagradila pljeskom i velikom podrškom. „Imaju se zašto podržavati“, dodala je Vanna Urbanovim komplimentima.

Ostala je još jedna članica njegova tima, Ana Širić, koja je svoj raskošni talent odlučila predstaviti pjesmom „Nights in White Satin“ (The Moody Blues). „Reakcija publike veća ti je nagrada od bilo čega što ću ti ja reći“, komentirao je Urban. A onda je došlo vrijeme za odluku, nimalo laku za mentora, kojem su pokušali pomoći i Gobac i Vanna i Dino. Natjecanje sigurno nastavlja Ana Širić, dalje ne prolazi Korina Olivia Rogić. Urban je odlučio da Natali Radovčić također ide dalje, a dobivši mentorovo „možda“, Marina Ramljak pričekat će još tjedan dana do konačne odluke. „Ja bih isto napravio kao i ti, definitivno“, komentirao je Dino Urbanove odluke. A onda je došao red i na njegov tim.

Jakov, Borna i Josip članovi su njegova tima koji večeras nastupaju i čekaju odluku. Nakon što smo vidjeli kako se pripremaju za nokaut, prvi se predstavio Borna Brkić izvodeći zahtjevnu pjesmu Davida Bowieja „Moonage Daydream“. „Mladi moj Brade Pitte, bravo, izvukao si sve o čemu smo pričali. Bravo!“ komentirao je Dino. Jakov Peruško Rihtar, kojem su se na audiciji okrenuli svi mentori, a Vanna je tada blokirala Urbana, predstavio se pjesmom „Let's Get It On“ (Marvin Gaye). Iznimno zahtjevna pjesma koju je publika sjajno podržavala tijekom cijelog nastupa. „Hvala što si odabrao mene, a ne ovog ćelavog gospodina (Urbana)“, komplimentirao je Dino.

Treći iz Dinina tima nastupio je Josip Juraga, koji je izveo pjesmu „Use Somebody“ (Kings of Leon). Izazov je odradio s mnogo energije, a reakcija publike bila je sjajna. „Tak' se to radi“, zaključio je Dino. Ostali mentori pokušali su mu pomoći prije odluke. Nije bilo lako. Dalje sigurno prolazi Jakov Peruško Rihtar, natjecanje ne nastavlja Josip Juraga, a Borna Brkić dobio je „možda“ i čekat će tjedan dana odluku.

Došlo je vrijeme i za Vannin tim i nove nezahvalne odluke. „Ja bih sad otpjevala sve to i žrtvovala svoju izvedbu za njih, ali ne mogu. Jedva čekam čuti kako će to oni napraviti“, najavila je Vanna svojih troje natjecatelja. Nakon što smo vidjeli djelić atmosfere s priprema prvi je na scenu izašao Luka Novokmet, a izabrao je pjesmu „Don't Let Me Down“ (The Beatles). Bivši nogometaš koji pjeva tek malo više od godinu dana vrlo sigurno izveo je tu antologijsku pjesmu uz veliku podršku i publike i svoje mentorice.

„Il treno per Genova“ bio je izbor najmlađe natjecateljice „Voicea“ Dinele Kazalac. Zbog prehlade imala je najmanje proba, ali s čudesnom energijom donijela je tu pjesmu Tine Vukov. „Tvoja je mladost neodoljiva, užitak je družiti se s tobom“, sažela je Vanna sve pohvale.

„Dan koji se pamti“ pjesma je čije su prve note, u izvedbi Doriana Stipčića, oduševile publiku. Zaista posebno sjećanje na pjesmu Alfija Kabilja koju je obilježila nezaboravna izvedba Kiće Slabinca. Dorian je uživao, a s njim i publika i mentorica. Vanna je odlučila da sigurno ide dalje Luka Novokmet, natjecanje ne nastavlja Dinela Kazalac, a Dorian Stipčić dobio je Vannin „možda“ i čekat će odluku tjedan dana.

Ostao je još jedan tim. „Ja sam složio najbolje kaj sam mogao“, rekao je Gobac najavljujući svojih četvero natjecatelja. „On je blesav pa smo i mi kao tim takvi“, šalili su se na njegov račun natjecatelji iz tima. Prva je nastupila Nina Bencun-Kalac i predstavila se pjesmom „Black Velvet“ (Alannah Myles). „Bravo, Nina, izašla si iz svoje zone komfora i bila si baš dobra“, komentirao je Gobac.

„Ima jedan svijet“ (Stijene) izbor je Gabriele Braičić. Sjajna pjesma koju je publika pratila pljeskom te sigurna izvedba mlade i talentirane Gabriele. „Ovo je otpjevala s poluupaljenim grlom. Bila si zbilja odlična“, opisao je njezin nastup mentor. Pjevanje na francuskom jeziku, koji ju je i doveo u nokaut-fazu natjecanja, nesporan šarm i talent mlade Lune Rajković i pjesma „Derniere Danse“ (Indila) oduševili su sve u publici, ali i sve mentore. „Au, a što ću ja sada?“, upitao se Gobac.

Mario Pavlić, „stari veteran“ kojeg poznaje još iz dječjeg zbora, kako je rekao Gobac, izveo je pjesmu „Beautiful Day“ (U2), ponovno uz raspoloženu publiku, i činilo se da je mentoru još više otežao odluke koje su pred njim. Ostali mentori pokušali su pomoći. Gobac je odlučio da dalje sigurno ide Gabriela Braičić, a natjecanje napušta Nina Bencun Kalac. „Ninek, baš mi je žao, onako iskreno“, emotivno je zaključio Gobac. Nakon te, za njega teške odluke odlučio je i da Luna Rajković i Mario Pavlić nastavljaju natjecanje.

Za tjedan dana na rasporedu je i treća emisija nokaut-faze natjecanja u „The Voice Hrvatska“. Tada će se znati i konačne odluke mentora o onima koji su za svoj nastup dobili „možda“.

