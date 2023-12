Supruga našeg reprezentativca oglasila se nakon njegovog velikog uspjeha i poslala posebnu poruku

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić postao je prvi igrač u povijesti koji je s tri razlićita kluba postao svjetski klupski prvak. To mu je uspjelo s Real Madridom, Chelseajem i Manchester Cityjem. Nakon osvajanja posljednje titule stiglo mu je puno čestitiki, a posebno je ponosna njegova supruga Izabel, koja je na Instagram Storyju objavila Mateovu fotografiju.

"Jako sam ponosna", napisala je Izabel.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Izabel i Mateo su par još od 2010. godine. Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona inače pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministra, i tako su se njih dvoje zapravo i upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme. U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine.

U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum bio hvaljeni nogometaš Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual odjeće, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa – savršeni plavi uvojci, zbog kojih su je britanski mediji prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par je prošle godine dobio sinčića Ivana. Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula 2015. brend Lunilou koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

