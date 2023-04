Mentor iz 'Plesa sa zvijezdama' pohvalio se svojom ljepšom polovicom: 'Koji sam ja sretnik!'

Plesača Ivana Jarneca trenutno gledamo u showu Ples sa zvijezdama kao mentora naše glumice Darije Lorenci Flatz, a sada se pohvalio na Instagramu svojom boljom polovicom, lijepom djevojkom Lejdi Perković. Naime, Ivan je otkrio kako ga je djevojka pratila uživo te su zajedno pozirali na plesnom podiju.

- Koji sam ja sretnik. Moja najveća podrška, moj najveći kritičar! Moja Lejdi – napisao je pored zajedničke fotografije, a u komentarima mu se javila i ona.

- Moj Ivan – napisala je te dodala emotikon srca.

A komplimente su im uputili i pratitelji. "Predivni", "Prelijepi", "Kako sladak par", samo su neki od komentara, a u nastavku su se nizali i emotikoni srca.

Inače, Ivan je jednom prilikom govorio o svojoj boljoj polovici te je tada otkrio čime ga je osvojila njegova Lejdi te kakva je po pitanju plesa.

- Djevojka me osvojila zaraznim osmijehom i iskrenošću. Ona je moj oslonac i najbolji prijatelj. Kad god imam loš dan, dovoljna je jedna rečenica da ga popravi (ponekad je jedna rečenica dovoljna i da ga pokvari, haha). Pleše jako dobro, talentirana je. Stalno me gnjavi da je naučim nove plesne pokrete - ispričao je Ivan u jednom intervjuu.

Priznao je i kako mu je show uvelike promijenio život.

- Život mi se sigurno promijenio nakon showa! Poslovno sam se preselio u Zagreb, imam dosta plesnih gaža. Simpatično mi bude kad odem u kino, a tu i tamo neka djeca dođu do mene i pitaju: Jesi ti onaj plesač? U showu prošle sezone nisam stekao megapopularnost, ali ljudi me često prepoznaju. U nekim situacijama to je odlično, u drugima malo manje, ali ne mogu se požaliti - zaključio je.

Inače, Ivan i Daria u prošloj su emisiji ugostili i člana njezine obitelji koji je zaplesao s njima. Sambu su otplesali s njezinim sinom Makom te zaradili same pohvale. "Mene uvijek kritiziraju kako ja vas ocjenjujem kao da ste profesionalni plesači, ali ja to i moram raditi jer ti si upravo pokazala najbolju sambu sezone! Ono što trebaš poraditi za sljedeće nastupe je na izolaciji, ali s tehničke strane vrlo korektno, bravo!", oduševljen je bio Marko, a Daria je dodala da joj je uskoro rođendan i da je ovaj komentar već sad najbolji poklon.

"Slažem se apsolutno da je ovo najbolja samba sezone", istaknula je Franka.

"Meni je tvoj osmijeh bio divan. Mislim da ti se ostvario san, bilo je sambastično, bio je užitak gledati. Mene zanima što će reći Mak, ali mislim da će biti zadovoljan i da će mu ovo biti uspomena za život", poručila je Larisa. Osvojili su 33 boda žirija.

VIDEO Stavros trpi jake bolove, ide na zračenje, ali je optimističan i vjeruje u oporavak