'Meni je to bio šok': Domaći glazbenik potražio je liječničku pomoć pa se suočio sa strašnom dijagnozom

Poznati hrvatski glazbenik Matko Jelavić (67) suočio se s ozbiljnim zdravstvenim izazovom prije nekoliko godina. Početkom veljače 2021. godine pretrpio je jak srčani udar koji je rezultirao ugradnjom dva stenta, a medicinska dijagnoza postavljena je tek kada se obratio liječnicima zbog jakih bolova u abdomenu.

''Malo o mom zdravlju zadnjih dana. Prije nekih 7 dana zatražio sam pomoć splitske bolnice Križine oko strašnih bolova u želucu. Oni su trenutačno postavili skroz drugačiju dijagnozu: Matko Jelavić ima teško oštećenje srca zbog upravo preživljenoga teškog infarkta! Krasne cure i super momci, veliki stručnjaci, zaista se trude oko mene. Vi ste moji heroji! Sada slušam sve Vaše savjete i molimo Boga!'' objavio je u to vrijeme na svojoj Facebook stranici. Godinu kasnije, gostujući u televizijskoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', detaljno je opisao životne promjene koje je uveo nakon srčanog udara.

''Prošle godine su mi vrlo nenadano dijagnosticirali infarkt, nije mi bilo nikakvih pokazatelja da je to to. Kad su mi to rekli, cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno. Promijenio sam prehranu, ponašanje, sad funkcionira sve. Kažu žene: 'Što je muškarac bez stentova?'', duhovito je komentirao u tom trenutku.

Osim što je drastično promijenio prehrambene navike, Jelavić je također prestao s pušenjem nakon četiri desetljeća i redovito hoda, što je podijelio tijekom svog pojavljivanja u 'Special Happy Showu'. ''Ja vam tada mislio da imam želučane tegobe, ne pretjerano jake. Kad su mi rekli da je to infarkt, meni je to bio jedan šok vrhunske razine. Pogotovo što je moj otac ima, isto tako u 63. kao i ja, on je u 63. imao drugi infarkt i onda je umro. A evo, ja sam ostao još neko vrime s vama'', ispričao je prilikom tog gostovanja.

Treba spomenuti da je Matko Jelavić stekao najveću popularnost zahvaljujući hitu 'Majko stara', koji je 1988. godine donio pobjedu na Splitskom festivalu, a koja je bila posvećena njegovoj majci Pavici koja je nedavno obilježila 92. godinu života. Povodom tog jubileja, pjevač je na društvenim platformama podijelio i njezinu sliku.