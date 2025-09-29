Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEĆATE LI GA SE?

'Meni je to bio šok': Domaći glazbenik potražio je liječničku pomoć pa se suočio sa strašnom dijagnozom

Mnogi poznati izvo?a?i nastupili na završnoj ve?eri CMC Festivala u Vodicama
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 18:15

Početkom veljače 2021. godine pretrpio je jak srčani udar koji je rezultirao ugradnjom dva stenta, a medicinska dijagnoza postavljena je tek kada se obratio liječnicima zbog jakih bolova u abdomenu.

Poznati hrvatski glazbenik Matko Jelavić (67) suočio se s ozbiljnim zdravstvenim izazovom prije nekoliko godina. Početkom veljače 2021. godine pretrpio je jak srčani udar koji je rezultirao ugradnjom dva stenta, a medicinska dijagnoza postavljena je tek kada se obratio liječnicima zbog jakih bolova u abdomenu.

''Malo o mom zdravlju zadnjih dana. Prije nekih 7 dana zatražio sam pomoć splitske bolnice Križine oko strašnih bolova u želucu. Oni su trenutačno postavili skroz drugačiju dijagnozu: Matko Jelavić ima teško oštećenje srca zbog upravo preživljenoga teškog infarkta! Krasne cure i super momci, veliki stručnjaci, zaista se trude oko mene. Vi ste moji heroji! Sada slušam sve Vaše savjete i molimo Boga!'' objavio je u to vrijeme na svojoj Facebook stranici. Godinu kasnije, gostujući u televizijskoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', detaljno je opisao životne promjene koje je uveo nakon srčanog udara.

''Prošle godine su mi vrlo nenadano dijagnosticirali infarkt, nije mi bilo nikakvih pokazatelja da je to to. Kad su mi to rekli, cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno. Promijenio sam prehranu, ponašanje, sad funkcionira sve. Kažu žene: 'Što je muškarac bez stentova?'', duhovito je komentirao u tom trenutku.

Osim što je drastično promijenio prehrambene navike, Jelavić je također prestao s pušenjem nakon četiri desetljeća i redovito hoda, što je podijelio tijekom svog pojavljivanja u 'Special Happy Showu'. ''Ja vam tada mislio da imam želučane tegobe, ne pretjerano jake. Kad su mi rekli da je to infarkt, meni je to bio jedan šok vrhunske razine. Pogotovo što je moj otac ima, isto tako u 63. kao i ja, on je u 63. imao drugi infarkt i onda je umro. A evo, ja sam ostao još neko vrime s vama'', ispričao je prilikom tog gostovanja.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
Mnogi poznati izvo?a?i nastupili na završnoj ve?eri CMC Festivala u Vodicama
1/21

Treba spomenuti da je Matko Jelavić stekao najveću popularnost zahvaljujući hitu 'Majko stara', koji je 1988. godine donio pobjedu na Splitskom festivalu, a koja je bila posvećena njegovoj majci Pavici koja je nedavno obilježila 92. godinu života. Povodom tog jubileja, pjevač je na društvenim platformama podijelio i njezinu sliku.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana
Ključne riječi
doktor bolnica infarkt Hrvatska glazbenik Matko Jelavić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
IKONA OSAMDESETIH

Bila je najfatalnija žena bivše države, a evo zašto je napustila Hrvatsku

Naime, ova glazbenica 80-ih je imala status najvećeg seks simbola regije. Iako je od vremena kada je nastupala s grupom ''Denis & Denis' prošlo već gotovo 40 godina. Nakon što je postala jedna od najvećih zvijezda ovih prostora, Perazić se preselila u New York. Kako je jednom prilikom rekla, slava ju je gušila i nikada nije htjela biti poznata. Perazić je sada u novom intervjuu ponovno objasnila da se zbog unuka planira preseliti u New York.

Učitaj još