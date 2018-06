Matija Cvek - svjetski glazbeni vokal za hrvatske visine!

Matija Cvek (24) izuzetno je talentirani mladi glazbenik fantastičnog vokala kojeg je, ponajviše, zagrebačka publika imala priliku čuti uživo na brojnim svirkama i uvjeriti se kako funkcionira pred najstrožim kritičarima, njima samima. Iza njega nalaze se i veliki nastupi pred strukom poput Runjićevih večeri, HRT-ove emisije "A strana" ali i svjetska pozornica gdje je kao back-vokal Jacquesa predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2017. U iznimno bogatom repertoaru Matijinih nastupa dominira scenska drskost i moderan zvuk pa su se tako našli i Dino Dvornik, Songkillersi, Charlie Puth i Bruno Mars - glazbeni utjecaji koji garantiraju unikatan pristup glazbi i eklektičnost izričaja.

- Od najranijih dana pokazivao sam ljubav prema glazbi, posebno ljubav prema pjevanju koje obilježava cijeli moj dosadašnji život. Sa 16 godina upoznao sam profesoricu pjevanja i pedagoginju Denis Vasilj koja mi pruža maksimalnu podršku te nakon 4 godine vježbanja, učenja i glazbenog odgajanja upravo po njenoj preporuci ostvarios sam suradnju s Nenadom Ninčevićem i Branimirom Kopitovićem - kaže Cvek.

Od tada stvari kreću uzlaznom putanjom; nastupa u HNK u Splitu na "Runjićevim večerima 2013." s pjesmom „Majko da li znaš“, sudjeluje u game showu "Volim Hrvatsku" (HRT) kao prateći vokal u sastavu Ante Gele (2013.-2015.), predstavlja svoj prvi singl i videospot "Magla sjećanja" koji objavljuje Dancing Bear Records. U siječnju 2015. predstavlja se na Zagrebačkom festivalu pjesmom "Jesam", autora Nenada Ninčevića i Branimira Kopitovića. Ubrzo nakon festivala nagrađen je od autora i voditelja, emisije Music Pub, Zlatka Turkalja (HR2) nagradom "Moj prvi Music Pub" za najboljeg mladog pjevača 2014. godine.

Prvi singl "Potraži me u jeseni" izašao mu je 2016. godine u izdanju Hamar Medie. Napisao ga je u suradnji s autorom aranžmana Srđanom Sekulovićem Skansijem. Prosinac 2016. obilježio je nastupom u punoj KD Vatroslava Lisinskog kao solist Jazz Orkestra OSRH. Uz mnogobrojne nastupe, daljnji trud i rad na vlastitim autorskim djelima, Matija nastupa kao prateći vokal hrvatskog "The Voice-a" Jacquesa Houdeka, te kao povremeni solist Jazz Orkestra OSRH pod dirigentskom palicom Davora Dropuljića koji mu omogućuje nastupe pred samim državnim vrhom i predsjedništvom RH.

Lani je održao puno koncerata, a kruna mu je bila nastup na Eurosongu u Kijevu, gdje je s Edgarom Rupenom i Alenom Đurasom pjevao prateće vokale na Jacquesovoj pjesmi "My Friend". Gledatelje je oduševio sudjelovanjem u emisiji A-strana, gdje su mnogi upoznali njegove vokalne kvalitete, no sve je oduševio nedavno objavljenim singlom "Visine", pjesmu koja objedinjuje svu puninu njegova talenta na jedan nježniji i lirski način. Pjesma je to za koju je stihove napisao sam Matija Cvek, a koautorski glazbu potpisuje uz Mislava Žabarovića dok se za aranžman pobrinuo Alan Dović.

"Visine" su pjesma koja se polako rastvara poput glazbene kutije i izvlači svu silinu, kako emocija tako i vokala ovog sjajnog glazbenika.

Za ovu predivnu baladu Matija predstavlja odličan, upravo zgotovljen prateći video spot. Sniman je na nekoliko lokacija oko Privlake te na otoku Pagu, idejno je rješenje tima Sestrice koji sačinjavaju Ana Badurina i Luka Sepčić, producentica i redatelj hvaljenog spota za veliki hit "Sve u meni se budi" Damira Kedže i Zsa Zse.