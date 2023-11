Matija Cvek postat će tata! Pjevač čeka dijete sa samozatajnom Zagrepčankom

Jedan od naših najboljih pjevača mlađe generacije Matija Cvek (30) postat će otac. O tome se već neko vrijeme šuška u glazbenim krugovima, a sada je glazbenik i sam potvrdio tu vijest na Instagramu, gdje je objavio fotografiju na kojoj čita knjigu "Trudnoća“, a u opis je dodao "Za glupane“.

Fotografija je dobila 1500 lajkova u samo sat vremena, ali i brojne čestitke njegovih pratitelja na Instagramu.

Matija je godinama bio u vezi s kolegicom Nikom Turković, a nakon prekida novu je sreću pronašao u ljubavi sa samozatajnom Zagrepčankom Miriam Cikron. O lijepoj plavuši zna se samo da je završila Prehrambeno-tehnološki fakultet, a s Majom Horvat je koautorica naslovnice za aktualni Cvekov album "Vile se ovdje igraju".

Nakon ovog albuma Cvek je objavio i duet "Pola sunca" s Marijom Šerifović, koji je ubrzo postao veliki hit.

- Nekom dušo duša uzalud. Suradnja s jednom od najboljih vokalistica u regiji, a Marija Šerifović to sigurno jest, apsolutni je vrhunac moje male dosadašnje karijere. Hvala Mare na povjerenju i pruženoj prilici, želim ti najslušaniji album i krdo hitova - napisao je Matija na Instagramu.

- Bože kakav spoj..... hvala vam. Ovo je tako woow! sad moja dva omiljena vokala imaju zajedničku pjesmu! Hvala! Koja kombinacija glasova, ovo je vrh. Uf, fenomenalan duet, super tekst, super glasovi koji ubijaju koliko su moćni - ma skidam kapu! Jedva smo dočekali ovaj duet. Kakav spoj - oduševljeni su obožavatelji.

Matija je ove godine u velikom intervjuu za Ekran Večernjeg lista govorio i o tome kako voli svoju privatnost, ali i da je aktivan na društvenim mrežama.

- Nisam baš poklonik. Aktivan jesam, ali baš ne razumijem polugole djevojke koje se tako izlažu. A ljudi valjda žele biti viđeni u bilo kojem kontekstu. I to je vrst droge, ta stalna analiza tko me vidio, tko mi je lajkao ili nije. Ako recimo ne odgovoriš odmah na poruku, čovjek se ljuti na tebe, moraš biti dostupan 24 sata. Pa hrana, pa gdje sam sve bio, pa svašta. Kao da ljudi žele biti priznati i prepoznati. I sam sebe ulovim da gledam koliko mi pjesma ima pregleda, ma daj, baš me briga. Mi u Hrvatskoj moramo zadovoljiti kao glazbenici na tri područja, a to su eter, digitalija i teren. Tako možeš biti uspješan i od toga živjeti. A svi u nekom trenutku na nekom od ta tri područja pate. Eter je, najblaže rečeno, čudan ili jako čudan. Ja imam sreću da na sva tri područja dobro prolazim i zahvalan sam. Mnogo se ljudi zalijepi za to što čuje ili vide."

