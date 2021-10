Matej je osoba s poremećajem iz spektra autizma, ali to ga nije spriječilo da ostvari san i postane glumac

Matej Španović (27) naizgled je običan mladić koji voli dobru glazbu, filmove i serije. No Matej je osoba s poremećajem iz spektra autizma kojoj nama naizgled normalne stvari predstavljaju problem. Primjerice, ne poznaje koncept novca i nije mu jasno zašto s mamom ne može otići na predstave u inozemstvo, a nije mu jasno ni koliko je sati kad mu netko kaže da se vide u pola deset. Bez obzira na sve, Matej ima jednu veliku želju, a to je da postane glumac. Nedavno mu se to i ostvarilo budući da igra glavnu ulogu u predstavi “Aut” redatelja Paška Vukasovića, čija je premijera bila 23. rujna u zagrebačkom kazalištu Mala scena. Osim njega u predstavi glume i Iva Šimić Šakoronja te Luka Bulović.

– Paško i ja se znamo dobrih šest godina pa me prošle godine zvao da glumim u njegovoj novoj predstavi. Rekao sam mu da me zove kad god hoće jer barem slobodnog vremena imam napretek. Našli smo se u ožujku, a tu je bila i moja draga prijateljica Iva, koja također glumi u predstavi, ali i radi s djecom s poremećajima iz spektra autizma. Već nakon tjedan dana imali smo prve probe, a nedavno i premijeru, koja se, koliko sam čuo, jako svidjela publici. Smatram se predanim čovjekom pa sam vježbao svaki dan, a kada sam se prvi put popeo na pozornicu, nije bilo treme – govori nam Matej o predstavi koja je nastala po motivima romana “Neobičan događaj sa psom u noći” Marka Haddona. Španović je u kazalište redovito počeo ići 2008. godine, a prva predstava bila mu je “Judith French”, s Juditom Franković u glavnoj ulozi. Nakon toga postao je stalni gost svih kazališnih predstava, a redovito posjećuje i Akademiju dramskih umjetnosti, gdje sluša ispite i druži se s glumcima.

– Prvi glumci koje sam upoznao su Filip Juričić i Amar Bukvić, danas moji veliki prijatelji. Dobar sam i s Goranom Bogdanom. Dosta se družim i s ekipom s Akademije. Što se tiče filmova, volim krimiće i trilere, a najviše “hood” filmove. Za one neupućene, to su filmovi poput “Boyz In The Hood”, “South Central” i “Menace 2 Society” i slično. To mi je fascinantno. Od serija su mi favoriti “Oz”, “Sopranos”, “Žica” i “Breaking Bad” – kaže nam Matej koji ima zavidno znanje o glumcima i filmovima pa posljednje četiri godine ide na pub-kvizove. Prošlog je vikenda tako sa svojom ekipom Glavate želve pobijedio na jednom od najpopularnijih zagrebačkih kvizova, Kripu.

– Mama me pitala bih li išao s njom i rekao sam joj da ionako nemam pametnijeg posla. Drago mi je da sam od koristi – kaže Matej koji je završio za pomoćnog grafičara u Centru za odgoj i obrazovanje u Dubravi. Kazao je i kako je kroz njegovo obrazovanje bilo svega, pa i zadirkivanja.

– Nagledao sam se svega, svakakvih idiota. Neko vrijeme sam se mislio zašto su ljudi takvi, ali sam sa 17 godina shvatio da, ako se budem brinuo o tome, sve će otići kvragu. To sam maknuo iz glave i pokušao živjeti svoj život bez da se zamaram tim bedacima i njihovim “IQ 74” mišljenjima – kaže Matej koji je iznimno elokventna osoba. Voli i poeziju, osobito na engleskom, najviše voli slušati kad je govore poznati glumci, a kako nam je kazao, obožava Shakespearea, kojeg zna i citirati. Hamleta je gledao ni sam ne zna koliko puta.

– Pitaju me često i kakav mi je “Kišni čovjek”. Dobro, ja nisam toliko autističan kao on. Ipak mi je to otvorilo oči u neku ruku i svakom bih ga preporučio – kaže Matej kojem je želja da i glumi u nekom filmu, ali i na televiziji.

– Nakon premijere kazao sam da bih imao i svoj stand-up show. I znate što me još muči? Pitao sam se zašto nitko dosad nije napravio mjuzikl po pjesmama Dina Dvornika? Imamo “Bambinu”, mjuzikl po pjesmama Nene Belana, zašto ne bismo napravili i po Dinovim pjesmama? Imam vam ja još puno ideja – zaključio je Matej.

