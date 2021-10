Za dijalekt i lokalizme nema mjesta na HTV-u, ali naglasak je pečat koji donosimo sa sobom

Dugogodišnji uigrani tim HRT-ove emisije “Dobro jutro, Hrvatska” od prošlog je četvrtka dobio novo pojačanje. Sadašnjoj postavi koju čine Davor Meštrović, Mirko Fodor, Maja Ciglenečki, Zlata Mück, Doris Pinčić i Ognjen Golubić, pridružio se Vicko Dragojević, iskusni reporter i član HRT-ova dopisništva iz Dubrovnika.

– Poziv me itekako iznenadio. Naime, u dubrovačkom dopisništvu HRT-a radim od konca 2015. godine i naš posao je “svaštarenje”, odnosno snimamo i izvještavamo o raznim temama: od elementarnih nepogoda, kulture, sportskih događaja pa do uključenja u mozaične i zabavne emisije. Poziv u “Dobro jutro, Hrvatska” pokazao mi je da netko itekako prati naš rad – kaže Dragojević koji je poziv u voditeljski stolac priznate emisije nazvao “najvećim profesionalnim priznanjem”. Veliku zahvalu duguje urednici Mozaičnog programa Ani Milić koja mu je podrška i mentorica. Milić je još prije objasnila da je jedan od razloga za pojačanje u emisiji bila i korona zbog koje moraju raditi u timovima. Prvog dana posla dočekali su ga Maja Ciglenečki, Davor Meštrović i Ognjen Golubić koji su ga proveli zgradom HRT-a te pokazali kako izgleda rad iz prve ruke.

– Imao sam sreću da sam prve tri emisije radio sa Zlatom, koja je bila prava mentorica i partnerica te koja je na sebe preuzela sve zahtjevnije zadatke, trudeći se da mi olakša što je više moguće – ističe Dragojević kojemu je voditeljska uloga potpuno novo iskustvo. Do sada se obraćao direktno u jednu kameru na mjestu događaja, a sada se u kratko vrijeme trebao prilagoditi na pet kamera i drukčijim pripremama za vođenje, odnosno moderiranje emisije. Zbog svega, kaže, vođenje razgovorne emisije u studiju smatra najzahtjevnijim novinarskim poslom. – Uz govor, treba itekako paziti i ponašanje u studiju te na držanje. Ali, nakon prve dvije emisije stvari polagano sjedaju na svoje mjesto – kaže voditelj koji je prvim emisijama odmah izazvao buru u javnosti.

Naime, neki od gledatelja odmah su primijetili nešto što im smeta kod njega, a što se nisu ustručavali pisati u komentarima na emisiju. Iako je dobio brojne pozitivne komentare pune podrške, nekima se nije svidjelo što Dragojević u emisiji ne skriva dobro svoj dubrovački naglasak.

– Kritike su uvijek dobrodošle i u pravu su do jedne točke: smatram da svaki voditelj na Hrvatskoj radioteleviziji može i smije govoriti isključivo standardnim hrvatskim jezikom, i tu nikakvi lokalizmi ne prolaze, osim u ciljanoj svrsi obogaćenja javljanja ili priloga – složio se voditelj s njima, a potom je priznao: – I, tijekom mojih prvih emisija doista se potkralo nekoliko lapsusa, kojih sam svjestan i koje se trudim ispraviti.

Međutim, Dragojević već gotovo dva mjeseca svakodnevno radi s fonetičarkom HRT-a te se trudi riješiti ovaj problem. – Naglasak je nešto drugo, to je jedan pečat koji donosimo sa sobom i koji možda neće nikada potpuno nestati. Smatram da i ne treba jer je to ono što mi jesmo. Naravno, za dijalekt i lokalizme nema mjesta – kazao nam je. No, dodao je da i sami stručnjaci tvrde kako je njegov naglasak ipak bliži standardu nego što gledatelji misle. – Vjerujem da je kritičare ipak iznenadila očigledna razlika mene i ostalih voditelja. Ali, ponavljam, itekako sam svjestan svih nedostataka pa na njima, u društvu fonetičarke Ane, stalno radim kako bih bio bolji iz emisije u emisiju. Štoviše, smatram da se to i vidjelo već u drugoj ili trećoj emisiji – istaknuo je.

Ovakvi komentari, kaže, ne smetaju mu previše, a prihvaća ih objeručke kao i one pozitivne. – Ako bi me kritike poljuljale, za mene bi bilo bolje da se odmah ostavim toga posla. Sve kritike, i pozitivne i negativne, samo mi usmjeravaju pozornost na to da postanem bolji i pravilniji. Vjerujem da kritike tome i služe – pojašnjava Dragojević. Inače, u “Dobro jutro, Hrvatska” stigao je kao stalni voditelj, no i dalje će ostati član dubrovačkog dopisništva, a radit će po sistemu jedne smjene mjesečno, dakle tjedan dana u Zagrebu, a preostala tri tjedna u Dubrovniku na poziciji reportera.

– Moji dolasci u Zagreb organizirat će se prema potrebama i mogućnostima. Cilj je da postanem stalni član voditeljske ekipe, a to će značiti ipak češće dolaske u Zagreb. Moram zahvaliti svojim kolegama iz dubrovačkog dopisništva koji su mi i najveća podrška u radu i koji su se odmah ponudili dio posla u Dubrovniku preuzeti na sebe, kako bi moji odlasci u Zagreb protekli u najboljem redu, a da posao u Dubrovniku ne pati – pojasnio je. Bez obzira na to što ga je novi angažman obradovao i što mu je velika želja ostati voditelj, o selidbi u Zagreb ne razmišlja.

– Moj je dom i sve što me veže u Dubrovniku, odnosno u Konavlima. Tijekom karijere bilo je više i ponuda i mogućnosti da se za stalno preselim u Zagreb – te sam ponude uvijek odbijao – priznao je Dragojević koji ovakvu ponudu, da postane dio voditeljskog tima jedne od najgledanijih i najuspješnijih emisija u Hrvatskoj, nije mogao odbiti, zbog čega mu je shema po kojoj jednom mjesečno dolazi u Zagreb i vraća se u Dubrovnik – idealna.

Prije dolaska na HRT, Dragojević je sedam godina radio na Novoj TV, a ima iskustva i na radiju.

– Tijekom moga rada na Novi TV, koja mi je bila velika odskočna daska, radio sam isključivo informativne emisije i tada sam tražio što više terenskog rada. Prelaskom na HRT okusio sam rad u brojnim različitim emisijama i formatima pa sada mogu reći da mi je draže vođenje emisije iz studija od drugih novinarskih obveza – kazao je. A osim dopisništva iz Dubrovnika i odnedavno voditeljskog posla, Dragojević i dalje radi na radiju. Naime, prelaskom na HRT vratio se na radio pa je svake subote suvoditelj emisije “Radio kavana”, u formatu koji je sličan radu u “Dobro jutro, Hrvatska”.

– Radio je, a vjerujem da će to potvrditi i gotovo sve kolege iz govornih medija, ponajljepši novinarski posao – neposredan je – rekao je Dragojević kojemu se radio doista uvukao pod kožu.

Kao i svakom novinaru, negativna tematika mu je, nažalost, svakodnevica. U gotovo svakom dijelu našeg društva, kaže, postoje brojne nepravde ili nelogičnosti o kojima je potrebno izvještavati, a upravo su mediji nerijetko jedini način malog čovjeka da izvijesti o svojim problemima i da se taj problem ili nelogičnost konačno i riješi. Zbog svega, ponosi se činjenicom da mediji imaju ulogu korektiva društva.

– To je moj posao, ja sam ga birao. I nakon 15 godina poslu pristupam jednakim žarom, pa dok je tako nema potrebe razmišljati o nečemu drugom ili drukčijem” – odgovara.

Dopisnik, radijski, ali i televizijski voditelj javnosti je poznat i kao glazbenik. Jedan je od osnivača klape Kaše koja je nastala početkom 2007. godine u Dubrovniku. Ime dobiva po lukobranu Kaše koji se nalazi ispred stare gradske luke, a simbolizira klapu kao lukobran višeglasnog pjevanja dubrovačkog kraja. Iako relativno mlada, klapa Kaše nastupila je na brojnim festivalima diljem Hrvatske i inozemstva, gdje redovito osvaja odličja od kojih je dovoljno istaknuti dvije pobjede na najprestižnijem klapskom festivalu, 2012. i 2014. godine. 2013.godine objavila je prvi nosač zvuka “Rego”, a već 2014. godine i drugi album “Tragom Republike”. Iako ne pjeva, Dragojević je njezin umjetnički voditelj, a svira i gitaru, mandolinu i lutnju, za koju ipak priznaje da je dugo nije uzeo u ruke.

Oduvijek govori da je glazba njegov posao broj jedan, s njom se budi i ide leći, ona je jednostavno ono što ono jest, a ističe kako za sve ima vremena ako se dobro organizira. – S godinama sam se profilirao kao ozbiljan skladatelj, član sam Hrvatskog društva skladatelja, za svoj rad sam višestruko nagrađen – i kao skladatelj klapske pjesme, ali i na festivalima zabavne glazbe – kaže nam i otkriva da nakon objavljivanja njegove “Mise sv. Vlaha”, koju je klapa Kaše praizvela prošle godine, sada radi na praizvedbi prve orkestralne suite.

