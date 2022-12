Marokanski nogometaš nakon pobjede plesao s mamom na terenu i mnoge oduševio

Reprezentacija Maroka sinoć je oduševila svijet nakon što je reprezentaciju Portugala poslala kući i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Mediji su jutros bili prepuni fotografija slavlja Marokanaca, a jedna snimka je potpuno oduševila internet.

Naime, na snimci se vidi kako marokanski nogometaš Sofiane Boufal je proslavio pobjedu sa svojom mamom. Nogometaš i njegova mama zajedno su veselo zaplesali na terenu, a nijedno od njih nije skidalo osmijeh s lica. Marokanski reprezentativac i njegova mama su se grlili i veselili, a snimka je ubrzo dospjela na društvene mreže te se počela širiti i skupila puno lajkova.

Video of Sofiane Boufal dancing with his mum on pitch ❤️



After Morocco 🇲🇦 sealed historic semi-final spot at #FIFAWorldCup



pic.twitter.com/52O1M8Y9mz