Tenisačica napala Ivanu Knoll: 'Otkad je za nogomet bitan par sisa'?

Rumunjska tenisačica Andreea Prisacariu (22) osvrnula se na najpoznatiju hrvatsku navijačicu Ivanu Knoll (30), koja je postala poznata širom svijeta nakon što je oskudno odjevena stigla na tribine stadiona u Kataru, kako bi bodrila naše nogometaše na Svjetskom prvenstvu.

- Otkad je za nogomet bitan par sisa? I nemojte počinjati s izborom odjevnih kombinacija... u zemlji u kojoj je nekoliko pravila obavezno. Možete biti seksi iu različitim odjevnim kombinacijama, to vam obećavam, napisala je Prisacariu na Twitteru pokraj fotografije Ivane Knoll i objave stranice Sport Bible. Zanimljivo, ova je stranica Knoll nazvala "bivšom miss Hrvatske", premda se ona samo natjecala na izboru 2016., i nikada nije osvojila lentu.

Since when football is about a pair of boobs? And don't get me started with the outfit choices... in a country where several rules are a must👌 You can be sexy in different outfits as well, I promise you that. https://t.co/w3fq6ATbOh