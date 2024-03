Marko Pecotić i Silvia Dvornik iskreno o svojoj situaciji: Ljudi se igraju životima. Svi su se srušili baš na nas

Marko Pecotić često na Instagramu objavljuje fotografije sa svojom djevojkom Silvijom Dvornik, a zajedno i nastupaju. Zbog svoje veze često su bili i tema medija, a sada su progovorili o svojoj situaciji kada su im počeli otpadati dogovoreni nastupi zbog osude javnosti. - Nisu to lijepe stvari, ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade samo iz svoje dosade ili obijesti. I ja i ona i dalje stojimo tu, zbog toga što vjerujemo u sve ovo, a ne zbog toga što je netko nešto rekao. Ne slušamo ničije priče nego gledamo jedno drugo, slušamo što nam srce govori i tako je bilo i tako će i biti - rekao je Marko za InMagazin.

Silvia je rekla da je to sastavni dio života.

- Prirodni tijek je bio takav da smo malo bili izignorirani, ali to je sve sastavni dio života. Nešto smo iz toga i naučili, nešto dobili, nešto izgubili, ali evo, nakon tog jednog šikaniranja opet je prošlo to jedno razdoblje gdje smo počeli normalno dalje - izjavila je Silvia.

S bivšim partnerima su, kažu, u izvrsnim odnosima.

- U izvrsnim kao što je to bilo od početka. To je moralo ići naprijed. Mi imamo obaveze svatko od nas i prema svome životu koji smo ostavili, tako je to i ostalo, stvarno u dobrim odnosima. Samo što to nikoga ne zanima. Ljude zanima nered, zato oni i izmišljaju i pišu o neredu, a Silvija i ja i svi drugi oko nas znaju da je to stvarno sve ok i da nema straha. I da ono što smo odlučili, a to je neki drugi korak i ne živjeti kako su ljudi navikli da se živi, da se stavljaju stvari pod tapet. Nismo naravno naišli na odobrenje i svi su se srušili baš na nas. Svatko tko nas upozna zna da mi nismo onakvi kakvi nas zapravo prikazuju i to najviše zapravo boli - rekao je pjevač.

Dodao je i da su izgubili neke ljude u svom životu zbog ljubavi. - Jesmo, Bogu hvala - izjavio je Marko, a Silvia je rekla da su im njihove obitelji najvažnije.

- Život ti postavi tako situacije da bez obzira sad i na našu situaciju nekako filtriraš ljude. Ne možeš opet svima biti drag ni dobar, ni da te svi vole. To nije ni prirodno, ali zreli smo, nekako ti ovo da nekakvu patinu za dalje. Najbitnije su naše familije, naša djeca i da su bivši partneri stvarno u redu - zaključila je.

