Marko Grubnić pohvalio se poklonom koji je dobio za Valentinovo, svu pažnju ukrala torbica od gotovo 6300 tisuća kuna

Poznati Hrvati i Hrvatice jutros su se probudili s poklonima od svojih partnera i partnerica za Valentinovo, a jedan od njih bio je i stilist Marko Grubnić koji se pratiteljima pohvalio prekrasnim velikim buketom crvenih ruža, no svu pažnju na fotografiji ukrala je Guccijeva torbica, popularnog naziva 'pederuša'.

Pozirao je odjeven u bijeli kaput ispod kojeg je imao sivu trenirku.

Muška torba koju nosi marke je Gucci, a trenutno se može pronaći po cijeni od 850 eura, ili nešto više od 6300 kuna.

Foto: Screenshot

"U životu je samo jedna sreća - voljeti i biti voljen… Sretno Valentinovo", napisao je Marko u opisu objave. Pratitelji su ga pod fotografijom obasipali komplimentima na račun buketa, ali i sveukupnog izgleda, a čestitali su mu i Valentinovo. "Sretno Valentinovo! Buket je prekrasan", "Buket je lijep, ali osmijeh je taj koji vrijedi", poručili su mu.

Podsjetimo, Marko se u lipnju 2020. godine zaručio, a fotografijama, koje je objavio mjesec dana nakon, je oduševio pratitelje. On svoj privatni život brižno skriva od javnosti. Ipak, prošle godine u listopadu u intervjuu nam je natuknuo da se možda vjenčanje već dogodilo. – Bilo mi je dosta sa zarukama. Uostalom, tko kaže da ja već nisam oženjen muškarac?!? – zaključio je razgovor zagonetno. Inače, otkrio nam je i da radi na tome da postane otac, ali ne u Hrvatskoj.

– Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje... – kazao nam je, no dodao je da će svakako učiniti sve da se to dogodi i otkriva da radi na tome. – Ali ne u Hrvatskoj... Živimo u 21 stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način – kazao je Grubnić.

