Suzana Mančić otkrila: 'Za Valentinovo ću biti sama, poklon nisam pripremila, na rubu sam bankrota'

Najpopularnija loto djevojka Suzana Mančić (65) u sretnom je braku s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom. Ne žive zajedno već se posjećuju kad stignu, a sada je otkrila kako za Dan zaljubljenih neće putovati u Grčku jer su nedavno proslavili njegov rođendan i imendan.

- Neću zbog Dana zaljubljenih putovati u Atenu, bit ću sama. Poklon nisam pripremila, zato što je Simeonu prije desetak dana bio rođendan, onda mu je bio imendan, sad još i poklon za praznik, stvarno ne mogu, na rubu sam bankrota – ispričala je Suzana za Blic.rs te otkrila kako voli provoditi vrijeme u Grčkoj.

- Divno sam se provela, često sam u Ateni i tamo se uvijek odmorim. Nemam nikakvih obaveza, ponesem neku lijepu knjigu, nađem se s rođacima i prijateljima, tako da mi je tamo božanstveno. Suzana se prvi out udala 1989. godine za Nebojšu Kunića s kojim ima dvije kćeri, a već je godinama samohrana majka, no ne žali se, kako kaže u puno je boljoj situaciji nego druge žene.

- Godinama sam samohrana majka, no to nije strašno s obzirom na moj financijski status. Uvijek sam bila uspješna i imala dovoljno novca za jedan lagodan život. Ali pitanje egzistencije samohranih majki, treba postaviti običnim ženama, koje nemaju krov nad glavom, redovna primanja i stalni posao, ali ni pomoć od oca djece. To je strašno, a za mene je to ipak bilo kao laka prehlada – objasnila je Mančić.

