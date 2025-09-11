Naš poznati nogometaš i supruga dobili blizance, sretnu vijest objavili na društvenim mrežama

Nogometaš Rijeke Duje Čop i njegova supruga Ana postali su roditelji blizanaca, kako je objavljeno na društvenim mrežama. Lijepi par ranije je dobio i djevojčicu Milu, koja danas ima tri godine. Njegova supruga Ana Čop, djevojački Kurobasa, dobro je poznato lice domaćoj javnosti, ali ne samo kao supruga uspješnog sportaša. Ova Kaštelanka svojedobno je plijenila pažnju na modnim pistama i izborima ljepote. Godine 2008. ponijela je titulu prve pratilje na izboru za Miss Hrvatske, a 2014. godine uvrštena je na listu 12 najseksi Hrvatica.

Njezina ljepota zabilježena je i u glazbenim spotovima popularnih pjevača Giuliana i Tihe Orlića. Ipak, Ana je puno više od lijepog lica; studij marketinga, medija i odnosa s javnošću završila je u Mariboru, čime je dokazala da su joj obrazovanje i karijera jednako važni. Danas je posvećena obitelji, no njezin besprijekoran stil i elegancija i dalje izazivaju divljenje, a na Instagramu redovito oduševljava pratitelje svojim modnim odabirima.

Foto: Instagram

Ljubavna priča Ane i Duje započela je daleko od očiju javnosti, a par je bio u vezi sedam godina prije nego što su odlučili stati pred oltar. Sudbonosni korak dogodio se na Božić 2019. godine, kada je Duje zaprosio Anu tijekom zajedničkog života u Belgiji, gdje je igrao za Standard Liège. Sretnu vijest manekenka je podijelila na društvenim mrežama, no planove za vjenčanje, zakazano za svibanj 2020., poremetila je pandemija koronavirusa. Kako je Ana svojedobno otkrila za IN Magazin, neizvjesnost oko organizacije vjenčanja stvarala joj je dodatan stres. Ipak, strpljivo su dočekali svoj trenutak i u lipnju 2021. godine izrekli sudbonosno "da" na glamuroznoj ceremoniji u Zagrebu. U svom stilu, vijest o vjenčanju nisu službeno objavili, već se za nju doznalo putem objava njihovih gostiju na društvenim mrežama.

FOTO Žanamari slavi 44. rođendan, pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere

Kruna njihove dugogodišnje ljubavi stigla je u srpnju 2022. godine, kada je na svijet došla njihova kćerkica Mila. Par je i vijest o prinovi uspio sačuvati gotovo do samog kraja. Tek nekoliko dana prije poroda, Anina prijateljica objavila je fotografiju na kojoj se vidio trudnički trbuščić, a ubrzo nakon toga ponosna majka potvrdila je sretnu vijest. "Ovdje je sve ono što se životom zove. Stigla nam je Mila Čop i da, najslađa je djevojčica na svijetu", napisala je tada Ana na Instagramu. U kasnijim je intervjuima otkrila koliko su ona i Duje zaljubljeni u svoju djevojčicu, ističući kako je neprestano grli i ljubi te da im je postala centar svijeta, ispunivši njihov dom neizmjernom radošću.

Duje Čop nikada nije krio koliko mu znači obiteljska stabilnost i Anina podrška, ističući kako su mu upravo one najveća snaga i motivacija u sportskoj karijeri. Ana je njegov najvjerniji navijač, a njezina prisutnost na tribinama, kao i podrška izvan njih, ključni su za njegov uspjeh. Iako je posvećena majčinstvu, nije zapostavila sebe, a njezin stil mnogima je inspiracija. U jednom od rijetkih intervjua za Večernji list otkrila je kako preferira ženstven i elegantan stil, voli nositi visoke potpetice, a najbolje se osjeća u neutralnim tonovima koje podiže efektnim detaljima. Kao svoj modni uzor navela je Melaniju Trump, ističući kako njeguje klasičnu ljepotu koja uključuje lijepu frizuru, njegovane nokte i dobar parfem, što smatra temeljem svake modne kombinacije.