Marina Obradović: 'Mali proizvođači su najveći hrvatski modni potencijal'

Dizajnerica Marina Obradović. ove godine obilježava 20 godina rada. Novu kolekciju, između ostalog, inspirirala je i ta činjenica.

- Budući da je ovo jubilarna godina za mene, pregledavajući popriličan opus svog rada u zadnjih 20 godina, emotivno me motiviralo da neke trenutke i neke kolekcije izdvojim i povežem u potpuno novu priču. Upravo presjek cjelokupnog dosadašnjeg stvaralaštva, kao kontinuitet koji je stvorio prepoznatljiv potpis, izazov mi je i motivacija da prezentiram da je autorska vizija na svojevrstan način od samog početka postojala, bez obzira na faze. Ispričati priču kroz vrijeme povezanu u jednu novu cjelinu, inspiracija mi je za jubilarnu kolekciju - kaže Marina, koja se osvrnula i na početke. - Naravno, svi počeci imaju poseban, šarmantan dio svakog stvaralačkog puta.

Bilo je to netom nakon završetka fakulteta. Minikolekcija na temu četiri elementa, autorski viđena kroz atipične materijale i osobnu interpretaciju na zadanu temu. Radilo se o događaju pod nazivom „Malt" koji je bio baziran na stvaranju alternativne scene, prvenstveno kroz performanse u formi modnih revija. Bilo je to zanimljivo iskustvo. Neopterećeno materijalnim aspektom, mladenačko, potpuno slobodno. S vremenom je priča dobivala na ozbiljnosti te se stidljivo i postupno razvijala u konkretniji konceptualni pristup revijama na Monturi, Zlatnoj igli i na Hvaru. I konačno 2005. godine do moje prve samostalne, velike revije na CAP-u. Godina je to koja me obilježila i privatno i poslovno. Revija te godine bila je prekretnica u mojem radu, usmjerivši ga jednom potpuno novom putanjom. Koja me naučila puno toga i koja mi je postavila temelje i standarde na kojima sam gradila sva svoja kasnija iskustva. Otvorila mi je potpuno novu viziju i iskristalizirala sliku tog puta kojim želim ići - kaže Obradović.

Dizajnerica ističe da je njezina ljubav prema modi nastala empirijski, spontano. Proizišla je iz jednog potpuno drukčijeg, ali bliskog afiniteta. Neobjašnjiva potreba za stvaranjem i osobna interpretacija viđenja stvarnosti oduvijek su je motivirale. - Realno, to se oduvijek provlačilo kroz moj život kroz različite kanale izražavanja. Prvo konkretno uobličenje počelo je s upisom na Akademiju likovnih umjetnosti. Konačna afirmacija, da moja kreativnost leži u oblikovanju, dovela me do završetka studija restauracije u kamenu. Upravo „oblikovanje" definiralo je mogućnost da se moje izražavanje može realizirati i u nečemu poput modnog dizajna - rekla je Marina, koja kaže da živimo u vrijeme kaosa te da se stvari, globalno, odvijaju prevelikom brzinom. - Kvaliteta traži svoje vrijeme, znanje i svoj razvojni proces. Vrijeme u kojem društveni mediji pružaju puno veće mogućnosti od onih Warholovih „15 minuta slave". U tomu „svemogućem" prolaze razni trendovi koji upitno formiraju i samu estetiku. Odrasla sam i educirana na istinskim vrijednostima i instant-rješenja ne vidim kao nešto dobro što može formirati kvalitetan osobni stav novih generacija. Opet, s druge strane, upravo te društvene mreže pružaju mogućnost upoznavanja s radom nekih novih, malih brendova iz potpuno neatraktivnih destinacija razbijajući tako mit o „isključivim" centrima mode - kazala je kreatorica.

Također, rekla je da modna industrija u Hrvatskoj ne postoji. - Postoje upravo mali proizvođači kao veliki mogući potencijal. Najvećim dijelom kreativci koji iz čiste ljubavi i osobne stvaralačke potrebe grade svoje autorske modne priče. A njezina modna priča je svakako uspješna jer se brend Marina Design tijekom godina nametnuo svojim prepoznatljivim kodom i estetskim potpisom.

- Upravo jedinstvenost stvaralaštva svakog pojedinca je u njegovoj individualnosti koja ga u konačnici definira. Kao i na početku priče, procesi se spontano razvijaju. Za nastanak autorskog djela, za razumijevanje smisla bilo koje ideje nisu dovoljni samo znanje teorije i estetike ili htijenje onog što bi. Potrebno je osjetiti i prenijeti osobni duh i snagu ideje koju pokušavamo sami razumjeti i konačno prenijeti kroz neku formu. A taj se duh ne može adekvatno formulirati niti objasniti riječima.

To je proces koji se razvija i traje. Ne radi se nužno o logici znanja niti se zaustavlja na konačnoj odluci spoznaje našeg putovanja. Radi se prvenstveno o intuiciji, pažljivom promatranju koje teče prirodno i spontano u skladu s osobnošću. Na početku sam intuitivno, nesvjesno postavila kodeks svog putovanja a sazrijevajući priču vodila sukladno svojim spoznajama i iskustvima. Zato je takav izvor neiscrpan bogatstvom i svaki put nosi svježinu novog početka - zaključila je.