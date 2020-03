Nije mogla suspregnuti suze! Marijana mnoge ganula priznanjem: 'Nisam imala obitelj'

Marijana i Hakija iz showa 'Ljubav je na selu' trenutno uživaju na svom romantičnom putovanju. Zajedno su posjetili muzej Seljačke bune, a posjet dvorcu iskoristili su i za razonodu koja je naposljetku završila u suzama.

"Ti ćeš složiti dvorac kako misliš da ga ja zaslužujem, a ja ću raditi dvorac kakav ja smatram da bih trebala imati", predložila je Marijana pa su se ona i Hakija bacili na slaganje kockica, piše RTL. A zatim je došlo vrijeme da pokažu dvorce jedno drugome. Njihovi dvorci poprilično su se razlikovali. Dok je Hakijin bio raskošan i prepun dodatnih sadržaja, Marijana je složila vrlo skroman dvorac.

"Ja sam to nakitio na različite načine sve da bi se njoj svidjelo. U ovom dvorcu imaš sve moguće objekte, koji su potrebni za jednu princezu", započeo je Hakija i pokazao Marijani garaže i apartmane koje joj je izgradio.

Marijanin dvorac Hakiju je poprilično iznenadio. ''Ovo tu je zaštitna ograda… Važno je da u životu da imaš nečiju zaštitu, da imaš ulaz, prozore i dvije osobe zajedno, a garaže, dvorci i kule ne znače ništa'', objasnila mu je.

''To se jednom riječi zove obitelj", rekla je Marijana koju je naizgled bezazlena igra dovela do suza. Marijana se nije ni trudila sakriti emocije, a kasnije je objasnila kako ju je ova igra podsjetila na težak život koji je imala.

"Nisam imala prilike doživjeti taj pravi osjećaj obitelji i to me vratilo u moje djetinjstvo'', rekla je Marijana i mnoge ganula svojim priznanjem.

"Kada bi me netko pitao za moj život, rekla bih mu da to nije bio život, to je bilo preživljavanje. Imala sam teško djetinjstvo, za koje smatram da nije bilo djetinjstvo, ali moja najveća tragedija počinje od moje dvadesete godine. U usporedbi s tim, moje djetinjstvo izgleda kao med i mlijeko, a nije to uopće bilo" kazala je.