Marijo se odrekao pisma zbog Keti, Miro i Marta 'odlučuju' tko odlazi

Pred kandidatima je novi Veliki izazov, a mjesto radnje je jezero, što znači da neće sudjelovati Josipa i Magdalena jer ne znaju plivati.

Zbog ozljeda neće sudjelovati Marijo i Keti. Zadatak je da plivaju do svoje splavi, pokupe balon, donesu ga do obale i objese te daju sljedećem igraču pet nakon čega taj igrač nastavlja igru. Nagrada za bolji tim ovog puta ima veliku emotivnu vrijednost – pobjednici dobivaju pisma svojim bližnjih.

Miro je prvi krenuo za crveni tim, a Petar za plavi. Već u startu je Miro napravio značajnu prednost, a Petar je imao problema s kupaćim gaćama koje su mu uporno padale. Iako su crveni dobar dio igre vodili, Mario je uspio plave dovesti do izjednačenja. Marta je plivala zadnja za plave, a Biserka za crvene, što je bio ključan potez jer se pokazalo da je Marta donijela prednost plavima iako čak 10 godina nije plivala. No kad su plavi krenuli slaviti, crveni su se pobunili jer Marta nije „dala pet“ Petru, što je bilo jedno od pravila igre.

Nakon provjere, Sanja i Mario priopćili su kandidatima da su ipak crveni bili u pravu i da su morali dati peticu pa su crveni dobili pisma bližnjih. Marijo je odlučio svoje pismo ne pročitati te umjesto toga dati šansu Keti da dobije pismo. No Keti je bila odlučna u namjeri da ne pročita svoje pismo jer nije htjela da zbog toga Marijo ne pročita svoje.

Motivirani riječima svojih bližnjih kandidati su odradili last chance trening. Plavi tim i dalje zamjera Marti jer slabašno odrađuje treninge. Ivana je, pak, čitanje pisma toliko pogodilo da je treningu pristupio toliko nervozno da ga je trener Mario u jednom trenutku potjerao s treninga. Ivan je otkrio da ga muči što mu je žena doma trudna, a on nije uz nju, no na kraju treninga ipak se ispričao svima pa je sve završilo u šali.

Na vaganju je Marijana razveselila Marija i Keti informacijom da će zbog kolegijalnosti oboje dobiti svoja pisma od bližnjih. Nakon radosne vijesti, dočekala ih je i šokantna vijest – o ispadanju odlučuje crvena linija, i to za oba tima. Naime, Marijana im je obznanila da čak dvoje kandidata napušta show.

Alen je prvi išao na vagu, koja je pokazala 4,3 kilograma manje nego na prethodnom vaganju te sada ima 152,7 kg. Od početka showa Alen je tako skinuo gotovo 30 kilograma. Biserka je druga na vaganju, a njezin rezultat je 1,2 kilograma manje, što je nije oduševilo. Mario je izgubio 4 kilograma te sad ima 145,1 kg. Marijo je, pak, izgubio 2,4 kg, što znači da sad ima 136,2 kg. Nina Martina je imala 113, 1 kg, a ovo vaganje je pokazalo 1,9 kg manje. Irena je sa 115,5 kg došla na 111,2 kg.

Petar je smršavio 4,7 kilograma u odnosu na prethodno vaganje te ima 147,8 kg. Ivan je izgubio 1,9 kg, dok je Keti izgubila samo 1 kg. Josipa je smršavila 2 kilograma, a Luka je smršavio 3,3 kg i napokon pao ispod 130 kilograma, koliko je zadnji put imao u srednjoj školi. Domagoj je izgubio samo jedan kilogram, ali kaže da je takav rezultat i očekivao jer je ušao u krizno razdoblje i previše mu nedostaje obitelj.

Magdalena je izgubila 2,9 kilograma te sada ima 102,5 kg. Markova vaga pokazala je samo 0,6 kg manje. Na vaganju su ostali još samo Marta i Miro i njihovi kilogrami će biti presudni! Kojih dvoje kandidata napušta „Život na vagi“, gledatelji će saznati u srijedu u 21 sat na RTL-u!