Kanađanin iz Supertalenta šokirao javnost: Penis je bolji od kista!

Nakon sinoćnje epizode „Supertalenta“ ne prestaju priče o kandidatu koji je nastupio posljednji. Brent Ray Fraiser, konceptualni umjetnik isklesanog tijela iz Vancouvera na pozornici je skinuo bijeli kombinezon ispod kojeg nije imao ništa – iscjedio je boju iz tube u ruke s kojima je tad primio spolovilo i njime počeo slikati po platnu.

Martina je stisnula X i napustila studio, dok je ostatak žirija s velikim zanimanjem gledao nastup. Fraiser je penisom portretirao člana žirija Davora Bilmana te mu poklonio svoje konceptualno djelo.

- Ja ovo nikad nisam vidjela u životu i lijepo je vidjeti nešto novo. Kako god, nikad neću zaboraviti ovaj nastup, ali za ovakav show, morat ću ti se samo zahvaliti i reći ‘ne’- rekla mu je Maja, a Davor i Janko su zaključili kako je riječ o talentu te su mu dali glas ‘da’. No, publika u studiju nije bila zadovoljna Majinim glasom ‘ne’ te ju je uz skandiranje i navijanje ipak nagovorila da glasa ‘da’ pa je tako Brent svoj nastup završio s tri glasa ‘da’ i jednim ‘x’.

Davora Bilmana znatiželjnici od emitiranja emisije bombardiraju pitanjima što je napravio sa slikom i gdje se nalazi. Na Instagram storyju objavio je odgovore na pitanja gledatelja. Napisao je kako portret sada krasi zid u njegovu uredu, a na pitanje je li dodirnuo sliku, kazao je da je to učinio kad se boja osušila. Također je postavljeno i pitanje što bi se dogodilo da je nacrtao članicu žirija Martinu Tomčić, a Bilman je odgovorio da bi i on volio doznati što bi se tada dogodilo. Pitali su i što je Martina komentirala poslije nastupa Brenta Raya Farsera, a Bilmanov odgovor glasio je: – Šok i vjeverica.

Psihologinja Mirjana Nazor kaže kako takav nastup u udarnom terminu jedne nacionalne televizije nikako nije prikladan, pogotovo zbog djece koja čini velik dio gledateljstva.

- Nije podobno jer djecu od malih nogu učimo da se klone ljudi koji se skidaju i/ili otkopčavaju hlače. Mi smo u kontradikciji sa samima sobom. Djeca će vidjeti tako nešto na televiziji i zaključiti da je to normalno ponašanje čime se ruši kredibilitet roditelja i učitelja koji ih upozoravaju na takav egzibicionizam. To je velika kolizija. Tko je tu lud- roditelji i učitelji ili televizija koja takvo ponašanje prikazuje kao normalno. Najveći problem je poruka tog nastupa; može li se svatko svući i još se igrati sa svojim spolovilom – djeci koja to gledaju je zbunjujuće jer kod kuće i u školi slušaju jedno, a na televiziji vide sasvim nešto drugo., zaključuje psihologinja.

Dok je Brentov nastup u emisiji bio cenzuriran, na internetu postoje njegove snimke koje pokazuju u potpunosti nagog umjetnika. Kanađanin inače ima angažmane diljem svijeta i uživa šokirajući publiku koristeći se penisom umjesto kista. Također je nastupio i u „Francuska ima talent“ gdje je oduševio četveročlani muški žiri čijeg je člana također portretirao.

- Želim zadržati sliku - rekao je iznenađeni Francuz. Unatoč oduševljenju žirija ipak nije došao do finala. Fraiser ima svoju internetsku stranicu na kojoj nudi slikanje na posebnim događajima i tvrdi kako tako inspirira publiku.

Brent se ovom vrstom umjetnosti počeo baviti prije devet godina. Otada je naslikao puno poznatih ljudi, među kojima su bivši američki predsjednik Barack Obama, glumica Marilyn Monroe za koju mu je inspiracija bila Warholova „Merlinka“ , pa čak i Isusa Krista. Slikao je i u prirodi – tako je jednom prilikom išao „slikati“ jesensko lišće, potpuno gol naravno se popeo na planinu, a nisu ga omeli ni japanski turisti koji su kao i svi kad ovog osebujnog umjetnika vide prvi put, ostali otvorenih usta.Cijene slika ne govori javno, već kaže da su na „upit“.

- Ako radim veća djela, najbolje je da mi je penis mekan i mlohav. Kad slikam slike koje nalikuju na otisak markice ili kemijske olovke, tad je najbolje da mi je penis u punoj erekciji. No to nije problem jer me rad na umjetnosti uzbudi - izjavio je Brent za portal Out. Umjesto standardnog slikarskog potpisa u desnom donjem kutu slike, Brent na svakoj ostavi svoj DNK jer slikajući ejakulira. Zanimljivo je da se ovaj umjetnik prije bavio striptizom, no ta profesija mu „nije bila ugodna“.

Zanima ga i sedma umjetnost, avangardnog tipa. Tako je 2009-te napisao scenarij za kratki film „Identity“ kojeg je režirao i u kojem je tumači nekoliko likova: doktora, privatnog istražitelja, vojnika, lovca... Postavlja filozofska pitanja poput da li likovi love jedan drugog, traže same sebe, propituju sami sebe ili je jednostavno riječ o njegovom mišljenju o filmskoj industriji.

