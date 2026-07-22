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FOTO Ante Gelo ima veliki razlog za slavlje! Nakon vjenčanja s Jelenom Perčin pohvalio se uspjehom

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 18:00
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Riječ je o knjizi nota "Oliver za gitaru", a njezino predstavljanje održat će se u ponedjeljak, 27. srpnja, u 20 sati u Atriju Centra za kulturu Vela Luka.

Nakon što je privatnim životom ovih dana privukao veliku pozornost javnosti, Ante Gelo (51) sada ima i profesionalni razlog za slavlje. Poznati gitarist, skladatelj i aranžer najavio je izlazak nove knjige posvećene Oliveru Dragojeviću, svom dugogodišnjem prijatelju i glazbenom suradniku. "Knjiga u pripremi. Oliver – za gitaru. Sretan sam!", napisao je Gelo uz video objavljen na Instagramu, u kojem je pokazao kako njegovo novo izdanje nastaje u tiskari. Riječ je o knjizi nota "Oliver za gitaru", a njezino predstavljanje održat će se u ponedjeljak, 27. srpnja, u 20 sati u Atriju Centra za kulturu Vela Luka. Promocija je dio ovogodišnje manifestacije "Trag u beskraju", koja se od 26. do 31. srpnja osmi put održava u znak sjećanja na Olivera Dragojevića. Za Gelu je ovaj projekt posebno emotivan jer je s Oliverom godinama surađivao i prijateljevao. Zajedno su putovali, snimali i nastupali, a Gelo je bio dio ekipe koja je Olivera pratila i na nekim od njegovih najvažnijih koncerata. Svirao je, među ostalim, na njegovu glasovitom koncertu u pariškoj Olympiji 2006. godine. Gelo je svojedobno na HRT-u govorio kako mu suradnja i prijateljstvo s Oliverom zauzimaju posebno mjesto u životu, prisjetivši se brojnih zajedničkih putovanja, snimanja i nastupa.

Ovo nije ni prvi put da je svoju povezanost s Oliverovom glazbom pretočio u knjigu. U Veloj Luci je 2023. predstavio knjigu nota "Oliver & Zdenko", posvećenu pjesmama Olivera Dragojevića i skladatelja Zdenka Runjića. Nova knjiga "Oliver za gitaru" tako nastavlja njegov rad na očuvanju i približavanju Oliverove glazbene ostavštine novim generacijama glazbenika. Ovogodišnji "Trag u beskraju" počinje u nedjelju, 26. srpnja, u 17 sati tradicionalnim koncertom na trajektu Jadrolinije, na kojem će nastupiti Marko Tolja, Iva Ajduković, Mario Pavlić i Ante Gelo Band. Dan poslije slijedi Gelina promocija, dok je središnji događaj zakazan za 29. srpnja, na osmu godišnjicu Oliverove smrti. Na velikom koncertu na pontonu u Veloj Luci nastupit će Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak. Nakon završetka izravnog televizijskog prijenosa program će nastaviti Gelo Band. Manifestaciju će 31. srpnja zaključiti koncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra.

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Gelo je već godinama jedan od ljudi snažno vezanih uz "Trag u beskraju". Govoreći prošle godine o manifestaciji, istaknuo je da je sve nastalo iz prijateljstva prema Oliveru te da sudionici projekt godinama stvaraju kako bi sačuvali uspomenu na njega i njegovu glazbu. Od prvog koncerta u Veloj Luci manifestacija je prerasla u jedno od najvećih ljetnih glazbenih okupljanja u Hrvatskoj, koje svake godine krajem srpnja privlači tisuće Oliverovih štovatelja. Nova poslovna vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da su Gelo i glumica Jelena Perčin (45) svoju vezu okrunili brakom. Prema informacijama Jutarnjeg lista, par se vjenčao na intimnoj ceremoniji u Italiji, okružen najbližima, prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Vijest o njihovu vjenčanju u javnost je dospjela tek sredinom srpnja. Perčin i Gelo svoju su vezu u početku držali podalje od očiju javnosti, a povezuje ih se od 2023. godine. Prvi put zajedno u javnosti pojavili su se na najprestižnijoj dodjeli nagrada - Večernjakovoj ruži, i to kao par te su tim pojavljivanjem potvrdili svoju ljubav. 

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Nakon vjenčanja Gelo je na Instagramu podijelio i njihovu zajedničku fotografiju s talijanskog otočja La Maddalena, smještenog između Sardinije i Korzike, gdje je par provodio vrijeme nakon ceremonije. Tako su se za Gelu u svega nekoliko dana spojile dvije lijepe vijesti – novo životno poglavlje s Jelenom Perčin i završetak glazbenog projekta kojim još jednom odaje počast prijatelju i suradniku Oliveru Dragojeviću.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Oliver Dragojević Jelena Perčin Ante Gelo showbiz

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