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VELIKI DAN

Nakon romantičnih zaruka u Grčkoj stigao je i veliki dan: Zvijezda Rijeke Toni Fruk danas se ženi

SP 2026 Philadelphia: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 09:55
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Zaručili su se prošle godine u lipnju u Grčkoj i Karla je tada objavila fotografije sa zaruka i pohvalila se zaručničkim prstenom

Ljeto 2026. za nogometaša Rijeke Tonija Fruka ispunjeno je brojnim velikim događajima. Nakon što je s hrvatskom nogometnom reprezentacijom sudjelovao na Svjetskom nogometnom prvenstvu vratio se obvezama u svom klubu Rijeci gdje ga je jučer imao  susret s irskim Derry Cityjem u kvalifikacijama za Europsku ligu, a danas je još jedan veliki dan za Tonija. Naime, danas će svojoj zaručnici Karli Bobić izreći sudbnosno da. Fruk u svojim medijskim istupima rijetko govori o privatnom životu, no poznato je da je već nekoliko godina u sretnoj vezi s Karlom Bobić iz Našica. O njihovom zajedničkom životu govorio je jednom prilikom u intervjuu za Novi list.

– S djevojkom Karlom, Našičankom s kojom sam u vezi nekoliko godina, živim u Rešetarima i to jednim mirnim, staloženim životom. Nema tu previše izlazaka, posebno ne večernjih, tek pokoja kava u Rijeci, Kastvu ili Srdočima. Za moju prehranu zadužen je klub prema točnim uputama, tako da kod nas doma nema ni nekog velikog kuhanja. Volim slavonsku hranu, ali često preferiram i ribu. Iako nikad u životu nisam ni pomišljao na ribolov, nedavno sam položio za voditelja brodice! – otkrio je tada Fruk. Kada mu treninzi i klupske obveze ostave dovoljno slobodnog vremena, Toni ga najradije provodi baveći se svojim hobijima. Uživa u tenisu i padelu, a veliki je zaljubljenik u Formulu 1 te, kad god može, ne propušta pogledati utrke.

Na društvenim mrežama Toni povremeno podijeli i poneki detalj iz privatnog života. Tako je objavio fotografije iz Londona, gdje je boravio s djevojkom Karlom, a ona ga često bodri na Rujevici i nosi njegov dres na utakmicama. Zaručili su se prošle godine u lipnju u Grčkoj i Karla je tada objavila fotografije sa zaruka i pohvalila se zaručničkim prstenom. Fruk je vrlo vezan i uz svoju obitelj te, kad god mu obaveze dopuste, odlazi u posjet svojima u mjesto Lila.  – Znate, mnogi me pitaju u što bih uložio kad jednog dana u nekim velikim klubovima lige „petice“ zaradim novac. Pa se spominju apartmani, kuće, kafići i restorani. Ne, svoje prve veće novce uložit ću u instalaciju plinskog grijanja u našoj obiteljskoj kući u Lili – iskreno je rekao Toni.

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SP 2026 Philadelphia: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju
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Ključne riječi
zaručnica showbiz vjenčanje Toni Fruk

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