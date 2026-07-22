FOTO Naš zgodni vatreni kleknuo pred djevojku, otkrio hoće li se udati za njega

Hrvatski nogometni reprezentativac Igor Matanović (23) ima razloga za slavlje i izvan nogometnih terena. Napadač njemačkog Freiburga zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Jelenu, a sretnu vijest podijelio je s pratiteljima na Instagramu. Objavio je niz romantičnih fotografija prosidbe na plaži, uz zalazak sunca, svijeće i lampice, a pokazao je i zaručnički prsten. "Nisam osvojio Svjetsko prvenstvo... ali dobio sam nešto bolje. Rekla je da!“, napisao je Matanović uz fotografije, aludirajući na nedavni nastup s hrvatskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Na fotografijama se vidi kako je hrvatski reprezentativac kleknuo pred Jelenu na posebno uređenoj plaži, a nakon njezina pristanka uslijedili su zagrljaji i slavlje. Na jednoj od fotografija njegova sadašnja zaručnica pokazala je prsten, dok su se ispod objave ubrzo počele nizati čestitke prijatelja, kolega i brojnih pratitelja. Objavu pogledajte OVDJE.

Igor i Jelena zajedno su već dulje vrijeme, no svoju vezu nisu pretjerano izlagali javnosti. Matanović je tek povremeno na društvenim mrežama dijelio njihove zajedničke fotografije s putovanja, izlazaka i drugih privatnih trenutaka. O Jeleni nema puno javno dostupnih podataka, a u medijima se prvi put nešto više počelo pisati o njihovoj vezi nakon Matanovićeva pogotka protiv Kolumbije u ožujku ove godine. Upravo je u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije, koju je Hrvatska dobila 2:1, Matanović postigao pogodak za pobjedu. Nakon utakmice dio pozornosti privukle su i fotografije s Jelenom, s kojom je podijelio trenutke slavlja.

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Iako ne skrivaju da su zajedno, detalje privatnog života uglavnom zadržavaju za sebe. Prosidba je zato jedan od rijetkih velikih privatnih trenutaka koji je Matanović odlučio javno podijeliti sa svojim pratiteljima. Posebno razdoblje u privatnom životu stiglo je nakon važnog ljeta i u Matanovićevoj karijeri. Svjetsko prvenstvo 2026. bilo je njegovo prvo veliko natjecanje sa seniorskom hrvatskom reprezentacijom, što je i sam uoči početka turnira opisao kao ostvarenje sna. Hrvatski nogometni savez tada je njegov nastup na Mundijalu također predstavio kao prvo veliko natjecanje u dresu Vatrenih. Matanović je na Svjetskom prvenstvu nastupio u tri utakmice, a Hrvatska je svoj put završila porazom od Portugala 2:1 u prvoj utakmici nokaut-faze. Prema službenim podacima HNS-a, 23-godišnji napadač dosad je za A reprezentaciju odigrao 12 utakmica i postigao dva pogotka. Za Vatrene je debitirao 5. rujna 2024. godine.

Podsjetimo, Matanović je rođen 31. ožujka 2003. u Hamburgu, gdje je napravio i prve ozbiljne nogometne korake. Prošao je školu St. Paulija, a poslije je postao igrač Eintrachta iz Frankfurta. Posebno se istaknuo tijekom posudbe u Karlsruheru u sezoni 2023./24., kada je u 32 nastupa postigao 14 pogodaka i upisao sedam asistencija. U srpnju 2025. preselio se u Freiburg. Upravo je u Freiburgu napravio novi veliki iskorak. Sezonu 2025./26. završio je s 11 pogodaka u Bundesligi, a u posljednjem kolu protiv Leipziga bio je strijelac i asistent u pobjedi 4:1. Nakon najboljeg razdoblja dosadašnje klupske karijere i prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu, Matanović je sada otvorio i novo poglavlje u privatnom životu. A sudeći prema poruci kojom je objavio zaruke, upravo je Jelenino „da“ za njega bilo najvrjedniji trenutak ovog ljeta.

**Uz korištenje AI-ja