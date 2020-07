Marijan iz 'Ljubav je na selu': Stallone mi je ostao dužan 200 dolara

Ove nedjelje na RTL-u svoje životne priče u showu "Ljubav je na selu" predstavit će deset farmera i jedna farmerica. Ljubav je nekima od njih već pokucala na vrata, ali nije potrajala, a neki se nadaju kako će im upravo ovaj show konačno donijeti sreću u ljubavi. Jedan od natjecatelja čija životna priča definitivno privlači pažnju je i 69-godišnji Marijan Ceravac. On je najstariji i najživopisniji farmer 13. sezone 'Ljubav je na selu', a iza njega je bogato životno iskustvo.

Naime, Marijan je povratnik iz SAD-a gdje je radio kao profesionalni vozač, a budući da je po stuci građevinski inženjer, pomagao je i na izgradnji brojnih američkih mostova i nebodera. U Americi je vozio party bus u kojem je vozio i Sylvestera Stallonea i Arnolda Schwarzeneggera. - Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. - rekao je za RTL.

Iza njega su tri braka, najduži je trajao 38 godina, a od žene njegova života razdvojili su ga teška bolest i smrt. Marijan svoje slobodno vrijeme provodi putujući i odlazeći u toplice, a jedino što mu nedostaje je odabranica koja bi ga razumjela i uljepšala mu dane u mirovini.

