Zvali su ga jugoslavenski rock-princ: Majka mu je bila Hrvatica, a on je preminuo sa samo 35 kg iscrpljen bolešću

Milan Mladenović, frontmen i gitarist legendarne grupe Ekatarina Velika, kojeg su zvali i jugoslavenski rock-princ, preminuo je 1994. godine nakon teške borbe s rakom gušterače. Posljednji put nastupio je u Budvi, nakon čega je hospitaliziran i ubrzo mu je postavljena dijagnoza. Rođen je 21. rujna 1958. u Zagrebu. Njegov otac Spasoje bio je oficir JNA iz Kruševca, a majka Danica domaćica iz Makarske. Djetinjstvo je proveo u Sarajevu, kamo se obitelj preselila kada je imao šest godina. Godine 1970. seli u Beograd, gdje završava 11. beogradsku gimnaziju i osniva svoj prvi bend – Limunovo drvo.

- Počeo sam svirati u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu kamo smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno utjecalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe. Oni su me naravno mlatili, i dolazio sam kući krvav, plačući, što je trajalo do 1970. kada smo se preselili u Beograd - ispričao je Milan Mladenović u jednom intervjuu. Desetljeće kasnije, s Dušanom Kojićem-Kojom, Ivanom Vdovićem-Vdom i Dragomirom Mihajlovićem pokreće grupu Šarlo akrobata, jednu od najvažnijih predstavnica jugoslavenskog novog vala. Nakon raspada benda 1981., Mladenović i Mihajlović osnivaju Katarinu II, kojoj se pridružuju Margita Stefanović Magi, Bojan Pečar i Ivan Vdović. Nakon prvog albuma dolazi do problema: Mihajlović završava u zatvoru i po izlasku saznaje da više nije dio benda. Budući da je zadržao prava na ime, grupa se preimenuje u Ekatarina Velika – EKV.

FOTO Prije devet godina naš poznati pjevač se treći put vjenčao, a brak je bio kratkog vijeka

Bend je kroz osamdesete i devedesete stekao status kultnog, a pjesme poput “Ti si sav moj bol”, “Krug”, “Srce” i dalje se smatraju himnama jedne generacije. Njihov najtamniji album Dum Dum (1991) inspiriran je atmosferom raspada Jugoslavije i predstojećim ratom. - Nije baš ugodno kada ljudi žele pričati s vama i onda kada niste raspoloženi za to. Više ne mogu nikamo otići, ne mogu raditi ono što želim. Ljudi me sve češće maltretiraju. Ne mogu se pomiriti s tim preuveličavanjem na svim poljima, izgubljenim vremenom koje provedem u razgovoru s onima koji me zovu bez ikakvog razloga i žele čuti samo tračeve. To zna biti vrlo neugodno - rekao je Mladenović u intervju za list Ćao o temi popularnosti. Mladenović je aktivno sudjelovao u antiratnim inicijativama – zajedno s Električnim orgazmom i Partibrejkersima osnovao je projekt Rimtutituki, koji je s otvorenog autobusa slao poruku “Mir, brate, mir”, a njihov singl “Slušaj ‘vamo” postao je simbol otpora mobilizaciji. Posebno se pamti Milanovo traženje minute šutnje za sve ratne žrtve prilikom primanja nagrade na Beogradskom proleću 1992., kao i otkazivanje koncerta u Banjoj Luci nakon rušenja džamije Ferhadije.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'

O svom privatnom životu rijetko je govorio. Posljednje godine proveo je s Majom Maričić, kojoj je posvetio pjesmu “Oči boje meda”. Nakon njegove smrti, ona je prema njegovoj zamisli završila spot za pjesmu “Crv”. U kolovozu 1994., poslije koncerta u Budvi, Milan je hitno prebačen u bolnicu. Liječnici su otkrili rak gušterače, a bolest ga je brzo iscrpila. Preminuo je 5. studenog iste godine, sa svega 35 kilograma, u dobi od samo 36 godina. Iako su kasnije kružile glasine da je bolovao od AIDS-a i da je bio ovisan o heroinu, službeni uzrok smrti ostao je rak gušterače.