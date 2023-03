Marco Cuccurin slomio se pred kamerama, nastup posvetio mami: 'Bila je stup naše obitelji'

Jučerašnja emisija showa 'Ples sa zvijezdama' bila je izrazito emotivna, a brojne zvijezde su pustile suze. Među njima jest i domaći influencer Marco Cuccurin koji je svoj ples posvetio mami.

- Bila je stup naše obitelji, a s njenim odlaskom sam nekako ja to preuzeo na sebe. Svaki put kad čujem Josipu Lisac na radiju - ja kažem evo mama mi se javila. Moja mama je stvarno usadila sve te neke lijepe životne vrijednosti u mene, naučila me i voljeti, i ovaj ples posvećujem njoj, ona je razlog zašto sam ja danas ovdje - rekao je Marco i briznuo u plač, a njegova plesna partnerica Paula potrčala je zagrliti ga i utješiti.

Marco i Paula u sinoćnjoj epizodi plesali su lirical, a influencer je i nakon nastupa zaplakao.

- Ti si rasturio ovaj ples večeras. Sve ti se poklopilo večeras, čvrstoća pokreta, fluidnost kad je trebala, meni je ovo jedan od boljih nastupa ikada u Plesu sa zvijezdama - komentirala je Franka.

- Ja neću ići na ovu emotivnu stranu jer je već dosta emotivno. Ovo je tek treća epizoda, ples je jedna estetska vještina, ono što bih ja od tebe želio vidjeti je da ti svaki pokret odradiš sa 150 posto - kazao je Ciboci.

- Ja mislim da si stvarno utjelovio priču u svoj ples i stvarno mislim da ti je ovaj ples pomogao, prikazao si tugu, prikazao si da ti majka nedostaje i mislim da bi bila ponosna. Odličan si plesač - poručila mu je Larisa.

- Jako je teško to otplesati i ja ne mogu vjerovati da se ti nisi raspao! Sve pohvale! - zaključio je Igor.

Dodajmo i kako je influencer na probe doveo svoju baku za koju uvijek ističe koliko mu znači u životu.

- Kad ga gledam mislim da je to san, a ustvari to je on, Marco koji pleše koji je oduvijek volio plesati – pohvalila ga je baka.

- Ja uvijek kažem za nonu da mi je druga mama. Kad nitko nije bio tu, ona je bila - rekao je Marko iskreno.

- Ljubav između unuka i none to je nešto posebno. Živim za to da on uspije u životu. Ja sam tu bila koja je sve to podržavala, i mama dok je bila tu... - prisjetila se njegova baka.

Inače, Marca smo već imali prilike gledati u pjevačkim showovima poput RTL-ovih Zvjezdica i Zvijezda, a prošle godine i u HRT-ovom howu 'Zvijezde pjevaju' gdje je nastupao s Mijom Negovetić te odnio pobjedu. Marco je već ranije govorio o svom životu, kojeg je podijelio i s vojskom pratitelja na društvenim mrežama. Tako je jednom prilikom otkrio da mu je mama najveća motivacija.

- Najveća motivacija bila i ostala. Znam da bi iz tjedna u tjedan glasala za mene, bodrila me, vjerojatno na svakom nastupu i plakala od sreće – rekao je tada te dodao:

- Ona je bila moj najbolji prijatelj. Mislim, svatko od nas tko je imao mogućnost proživjeti svoje dane s majkom zna da je to najljepša stvar na svijetu i kad ostaneš bez toga, kao da si ostao bez nekog dijela tijela, nikad nije isto. Ali trud i motivacija ne nestaju jer znam da ona gleda i da želi da je učinim ponosnom i želim je učiniti ponosnom i sve nastupe uvijek posvetim njoj – rekao je.

