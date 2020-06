Mamićeva snaha s prijateljicom po ovoj cijeni prodaje puder koji su osmislile

Lada Mitrašinović i Tia Mamić dugogodišnje su prijateljice, zaljubljenice u beauty svijet, koje su svoju ljubav i iskustvo odlučile podijeliti sa svima u obliku novog proizvoda Glow&Go.

Dugogodišnj vizažistica Lada i snaha Zdravka Mamića Tia osmislile su puder losion za tijelo koji naglašava ljepotu kože laganim prikrivanjem sitnih nepravilnosti i ostaje na koži bez mrljanja i brisanja kroz cijeli dan.

- Možda će neke mlađe generacije više sličnosti našeg proizvoda naći u proizvodima obitelji Kardashian i to je apsolutno u redu no Scott Barnes je make up artist koji je početkom milenija postavljao neke od najslavnijih make up trendova. Kao osoba koja se bavila i fotografijom kroz fakultet upravo je on imao jako dobar feeling o tome kako make up treba izgledati on i off the set. Baš on zaslužan je za početak J.Lo ludila kreirajući njen izgled i stavljajući je na naslovnice svih svjetskih uglednih časopisa. Pokazalo se kako većina mojih klijentica sve više priželjkuje taj osunčani ljetni izgled no isto tako jako puno njih ne želi svoju kožu izlagati štetnom utjecaju sunca. - objasnila je Lada.

Ovaj puder losion prikriva sitne nepravilnosti, naglašava ljepotu kože i pruža divan „mekani" izgled bez ikakvih mana, a cijena ovog proizvoda je 199,99 kuna.

- Jako sam sretna i uzbuđena zbog ovog proizvoda. Lada i ja smo prijateljice oduvijek i stalno nekako sanjarimo o projektu kojim bismo zaokružile neke zajedničke misije i vizije. Prilikom stvaranja Glow&Go ono čime smo se vodile bilo je kako želimo da ovo bude isključivo hrvatski proizvod i ponosna sam na sve naše partnere koji su nam u ovim kompliciranim trenucima omogućili da dobijemo proizvod o kojem smo dugo maštale. Iako nismo tako planirale ali ispalo je kako su na samom Glow&Go projektu surađivale samo žene koje su se od samog početka priključile svim srcem i bile podrška jedna drugoj kroz svaku situaciju - rekla je Tia Mamić.

