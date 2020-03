Mamićeva snaha i njezina prijateljica dale naslutiti koji proizvod izbacuju na tržište

•NAGRADNA IGRA• Curke moje, kao što sam prethodno najavila, moja malenkost i @pirueta007 smo bile vrijedne. Obje na ovoj slici nosimo naš novi proizvod.🙌🏽 Proizvod o kojem govorimo, moći će korisititi curke, mame, žene, gospođe, plave, crvene, smeđe ili crnke. 😉 Prva od vas koja pogodi o kakvom je proizvodu riječ, dobit će 🎁. Dajemo vam mali “hint” 💬 - filter efekt and J.LO. Glow.

A post shared by Bela Make Up (@belamakeuplada) on Mar 4, 2020 at 5:34am PST