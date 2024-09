Malo je poznato da se Gabi Novak prvi put udala s 19 godina, evo tko je bio njezin prvi suprug i koliko je brak trajao

Naša glazbena ikona Gabi Novak u srpnju ove godine je proslavila 88. rođendan. Rođena 1936. u majčinom gradu, Gabi je dijete Elizabeth Reiman, inače Njemice iz Berlina, i Hvaranina Đure Novaka. Svoje prve godine života provela je u glavnom gradu Njemačke, da bi uslijed ratnih zbivanja 1939. s roditeljima iz Berlina preselila u Zagreb. Đuro i Elizabeth ubrzo malu Gabi šalju djedu i baki na Hvar, kako bi je što više zaštitili od nadolazeće opasnosti. Otac joj je pred kraj rata, bez objašnjenja, pogubljen. Slijedile su godine koje je provela živeći u malom sobičku s majkom koja u poslijeratnom Zagrebu nikako nije mogla pronaći posao. A iako je početak njezina života obilježen tragedijom, vihorom rata, gubitkom oca i neimaštinom, o tome govori odmjereno, elegantno i pomno odabranim riječima te s nevjerojatnom aurom smirenosti.

- Mislim da te takvo odrastanje očeliči, ali i nauči da poštuješ i znaš dobro procijeniti svoje životne etape, prihvaćaš i dobro i zlo i sudbinu, drugačije razmišljaš o tome, ne zalijećeš se... - kazala je Gabi koja je, kad je poodrasla, upisala Školu primijenjene umjetnosti. Malo je poznato kako se Gabi Novak prvi put udala s 19 godina kada je ušla u brak s akademskim slikarom Bogdanom Debenjakom. Upoznali su se na poslu i Debenjak je bio deset godina stariji od Gabi, a nakon devet mjeseci braka shvatili su da je njihova odluka o bračnom životu bila ishitrena te su se razveli.

VEZANI ČLANCI

Njezin drugi suprug bio je liječnik, kompozitor i producent trubač Stipica Kalogjera. Taj brak je potrajao osam godina i nakon njega su Gabi i Nikica ostali u prijateljskim odnosima i nastavili su suradnju. Gabi se 1958. odlučila potpuno posvetiti glazbi, a upravo je te godine i upoznala Arsena Dedića, i to u Zagrebu ispred bivšeg televizijskog studija na uglu Šubićeve i Zvonimirove ulice.

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke photoshopa?

- Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: "Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku." I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se oženili, Arsen je rekao da se nećemo oženiti “dok mu ja ne rodim dite”, zamislite... Rekao je: “A još ako bude muško, onda si moja do kraja života” - ispričala je jednom prilikom Gabi.