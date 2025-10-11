Naši Portali
ODLAZAK LEGENDE

Poznati detalji oproštaja Zagrepčana od Halida Bešlića, došlo je do promjene lokacije

Umro je Halid Bešlić
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 12:47

Premda je bilo najavljeno kako će se okupljanje građana održati u nedjelju u 17 sati, doznajemo kako je došlo do promjena lokacije, te će se svi okupiti na Zrinjevcu. To nam je potvrdio harmonikaš Samir Nurkić, koji će voditi glazbeni program prisjećanja na Halida

legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić u ponedjeljak će u Sarajevu biti ispraćen na posljednji počinak, a sutra će se u mnogim gradovima u svijetu građani okupiti kako bi mu odali posljednju počast. Premda je bilo najavljeno kako će se okupljanje građana održati u nedjelju u 17 sati, doznajemo kako je došlo do promjena lokacije, te će se svi okupiti na Zrinjevcu. To nam je potvrdio harmonikaš Samir Nurkić, koji će voditi glazbeni program prisjećanja na Halida. O ovoj promjeni na društvenim mrežama govorio je i glumac Enis Bešlagić. 

- Mislim da je to najljepši mogući način da se mi tom čovjeku odužimo kroz pjesmu i kroz jednu pozitivnu energiju koju ćete poslati iz Zagreba, poručio je Bešlagić. 

Enis  je na svojem Instagram storyju objavio u kojim se gradovima u Hrvatskoj održavaju okupljanja. U Rijeci će okupljanje biti ispred Radija Rijeka u 17 sati, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića u 17 sati, u Sisku će okupljanje biti na Kupalištu Zibel u 17 sati, a u Poreču će se okupljanje održati na Trgu Slobode u 17 sati.

Halid Bešlić, jedan od najpopularnijih pjevača na Balkanu, imao je karijeru dugu više od četiri desetljeća, obilježenu milijunskim nakladama, rasprodanim dvoranama, ali i teškim životnim iskušenjima. Bez ikakve sumnje, Bešlić predstavlja instituciju glazbene scene Bosne i Hercegovine i jednu od najvećih zvijezda na cijelome Balkanu, čije ime desetljećima puni najveće koncertne dvorane i čiji se hitovi pjevaju s jednakim žarom od Vardara do Triglava. Njegov životni put započeo je 20. studenog 1953. godine u skromnom zaseoku Vrapci kod Knežine, a djetinjstvo na obroncima planine Romanije opisivao je kao sretno, mirno i bezbrižno. Ljubav prema glazbi rodila se rano, pa se amaterski počeo baviti pjevanjem još kao osnovnoškolac, aktivno sudjelujući u radu raznih kulturno-umjetničkih društava. Ta strast nije jenjavala ni tijekom služenja vojnog roka u JNA, gdje je pjevao u vojnom orkestru. Po povratku u civilni život, odlučio je svoju ljubav pretvoriti u profesiju. Svoju je estradnu karijeru gradio strpljivo, nastupajući pet do šest godina u poznatim sarajevskim restoranima i tako stječući neprocjenjivo iskustvo koje će mu kasnije otvoriti vrata slave.

FOTO Jelena Rozga oduševila na koncertu u Osijeku! Njezina figura u ovoj je haljini došla do izražaja
Njegov uzlazni put prema vrhu estradne scene započeo je 1979. godine snimanjem prve singl ploče s pjesmom "Grešnica", no trenutak koji je zauvijek promijenio tijek njegove karijere i lansirao ga u zvjezdanu orbitu dogodio se 1984. godine. Tada je svjetlo dana ugledao album "Dijamanti...", koji se smatra ključnom prekretnicom u njegovu stvaralaštvu. S megahitovima poput "Neću, neću dijamante", "Budi, budi uvijek sretna" i "Sjećam se", Halid je osvojio srca publike diljem bivše Jugoslavije.

U tom razdoblju ostvario je iznimno plodnu suradnju s karizmatičnim tekstopiscem i skladateljem Nazifom Gljivom, koji je autor nekih od njegovih najvećih uspješnica. Potražnja za njegovim albumima bila je tolika da se, prema neslužbenim pričama, u njegovoj izdavačkoj kući Diskoton radilo u tri smjene kako bi se isporučile sve narudžbe. Bio je to početak jedne izvanredne karijere tijekom koje je objavio više od dvadeset studijskih, kompilacijskih i live albuma, prodanih u milijunskim nakladama, te održao tisuće koncerata širom svijeta.

Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića; Nakon dženaze u Begovoj džamiji kreće tužna povorka

Ključne riječi
showbiz Enis Bešlagić Samir Nurkić Halid Bešlić

JO
jožica
13:54 11.10.2025.

Spontano okupljanje, a pozivaju se ljudi...

