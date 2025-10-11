Poznati detalji oproštaja Zagrepčana od Halida Bešlića, došlo je do promjene lokacije

legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić u ponedjeljak će u Sarajevu biti ispraćen na posljednji počinak, a sutra će se u mnogim gradovima u svijetu građani okupiti kako bi mu odali posljednju počast. Premda je bilo najavljeno kako će se okupljanje građana održati u nedjelju u 17 sati, doznajemo kako je došlo do promjena lokacije, te će se svi okupiti na Zrinjevcu. To nam je potvrdio harmonikaš Samir Nurkić, koji će voditi glazbeni program prisjećanja na Halida. O ovoj promjeni na društvenim mrežama govorio je i glumac Enis Bešlagić.

- Mislim da je to najljepši mogući način da se mi tom čovjeku odužimo kroz pjesmu i kroz jednu pozitivnu energiju koju ćete poslati iz Zagreba, poručio je Bešlagić.

Enis je na svojem Instagram storyju objavio u kojim se gradovima u Hrvatskoj održavaju okupljanja. U Rijeci će okupljanje biti ispred Radija Rijeka u 17 sati, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića u 17 sati, u Sisku će okupljanje biti na Kupalištu Zibel u 17 sati, a u Poreču će se okupljanje održati na Trgu Slobode u 17 sati.

Halid Bešlić, jedan od najpopularnijih pjevača na Balkanu, imao je karijeru dugu više od četiri desetljeća, obilježenu milijunskim nakladama, rasprodanim dvoranama, ali i teškim životnim iskušenjima. Bez ikakve sumnje, Bešlić predstavlja instituciju glazbene scene Bosne i Hercegovine i jednu od najvećih zvijezda na cijelome Balkanu, čije ime desetljećima puni najveće koncertne dvorane i čiji se hitovi pjevaju s jednakim žarom od Vardara do Triglava. Njegov životni put započeo je 20. studenog 1953. godine u skromnom zaseoku Vrapci kod Knežine, a djetinjstvo na obroncima planine Romanije opisivao je kao sretno, mirno i bezbrižno. Ljubav prema glazbi rodila se rano, pa se amaterski počeo baviti pjevanjem još kao osnovnoškolac, aktivno sudjelujući u radu raznih kulturno-umjetničkih društava. Ta strast nije jenjavala ni tijekom služenja vojnog roka u JNA, gdje je pjevao u vojnom orkestru. Po povratku u civilni život, odlučio je svoju ljubav pretvoriti u profesiju. Svoju je estradnu karijeru gradio strpljivo, nastupajući pet do šest godina u poznatim sarajevskim restoranima i tako stječući neprocjenjivo iskustvo koje će mu kasnije otvoriti vrata slave.

Njegov uzlazni put prema vrhu estradne scene započeo je 1979. godine snimanjem prve singl ploče s pjesmom "Grešnica", no trenutak koji je zauvijek promijenio tijek njegove karijere i lansirao ga u zvjezdanu orbitu dogodio se 1984. godine. Tada je svjetlo dana ugledao album "Dijamanti...", koji se smatra ključnom prekretnicom u njegovu stvaralaštvu. S megahitovima poput "Neću, neću dijamante", "Budi, budi uvijek sretna" i "Sjećam se", Halid je osvojio srca publike diljem bivše Jugoslavije.

U tom razdoblju ostvario je iznimno plodnu suradnju s karizmatičnim tekstopiscem i skladateljem Nazifom Gljivom, koji je autor nekih od njegovih najvećih uspješnica. Potražnja za njegovim albumima bila je tolika da se, prema neslužbenim pričama, u njegovoj izdavačkoj kući Diskoton radilo u tri smjene kako bi se isporučile sve narudžbe. Bio je to početak jedne izvanredne karijere tijekom koje je objavio više od dvadeset studijskih, kompilacijskih i live albuma, prodanih u milijunskim nakladama, te održao tisuće koncerata širom svijeta.