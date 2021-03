Maja Šuput spremna za dolazak bebe, pokazala i ormar s igračkama i odjećom koji čeka sinčića

Maja Šuput uskoro će roditi svoje prvo dijete, a na Instagramu je pokazala kako je sve spemno za dolazak bebe. Pjevačica je objavila na fotografiju na kojoj pozira pokraj ormara koji je pun igračaka.

- Kad pomislim da moram slagati ormare nije mi dobro, ali ovaj sam slagala s najvećim guštom na svijetu, napisala je Maja pokraj fotografije na kojoj se vide igračke, vješalice s kojih visi dječja odjeća te ladice u kojima su poslagane čarape i dekice za sinčića.

Foto: Instagram

- Kako to sve izgleda slatkoooo! Toliko slatko da ni ne pomišljaš da nešto toliko malo može toliko jako plakati da ga ponekad ne možeš ni smiriti, napisala joj je jedna pratiteljica.

Podsjetimo, Maja je nedavno za In Magazin govorila o dolasku sina na svijet.

- Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš na svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu", kazala je za Šuput, a na upit jesu li se odlučili za ime, stiže zanimljiv odgovor. “Strana imena. To čak i nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira.

Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“, objasnila je pjevačica.