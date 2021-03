Otkrivene odlične brojke: Glumački debi Kolinde Grabar-Kitarović pratilo više od pola milijuna gledatelja!

Na setu Nove TV pala je i zadnja klapa, snimljeno je svih 150 epizoda uspješne humoristične serije ''Dar Mar''. Gledatelji Nove TV nastavljaju uživati u humoru Dizmovčana, a glumci odlaze na zasluženi odmor.

Omiljene likove tumači više od 20 vrhunskih glumaca koji čine glavnu glumačku postavu popularne serije, a kroz nju je prošlo i 50-tak epizodista, od kojih je možda najveću pozornost i interes javnosti izazvala prva cameo uloga bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Nastavak u kojem je Predsjednica posjetila Dizmovo bio je najgledaniji do sada, a uz tu epizodu 30.prosinca bilo je više od 586 tisuća gledatelja, te je ostvarila 38 posto udjela u gledanosti.

Ksenija Pajić, Roko Sikavica, Milan Štrljića, Barbara Rocco, Martina Stjepanović, Marko Braić, Fabijan Pavao Medvešek, Mie Anočić Valentić, Katarina Madirazza, Jan Kerekeš, Ankica Dobrić, Jasna Odorčić, Draško Zidar, Lucia Glavich Mandarić, Ana Begić Tahiri, Mia Mikulec, Robert Ugrina, Barbara Nola, Siniša Ružić, Jasna Odorčić, Meliha Fakić nastavljaju svojim likovima zabavljati gledatelje u večernjem terminu od ponedjeljka do petka. Do kraja serije u uzbudljivim i humorističnim epizodama vidjet ćemo također i neke nove likove koje će utjeloviti poznati glumci poput Slavka Sobina, Mile Elegović, Vladimira Posavca Tušeka, Momčila Otaševića, Janka Popovića Volarića, Gorana Grgića, a serija do finala donosi i brojna druga iznenađenja.

Posebnost ove serije svakako leži i u činjenici da je čitav set, pitoreskno primorsko mjesto Dizmovo, te svi njegovi interijeri kao i eksterijeri napravljeni upravo u Zagrebu. Produkcija Nove TV i ovaj put podigla je ljestvicu produkcijskih standarda u Hrvatskoj te je za potrebe snimanja serije Dar Mar na zagrebačko Velesajmu napravljen najveći set na otvorenom. Set koji se sastoji od ukupno 20 objekata, napravljen je u naravnoj veličini, ukupne tlocrtne kvadrature preko 600 m2, pročelja preko 3.000m2, a vjerno prikazuje glavni trg i okolne ulice Dizmova, imaginarnog mjesta gdje je smještena radnja serije, a podsjetimo ondje je snimljen i spot Petra Graše za hit pjesmu ''Neće nas zauvik bit''.

Popularnu seriju svakodnevno u prosjeku prati gotovo pola milijuna gledatelja, serija ostvaruje 30,6 posto udjela u gledanosti, te je Dar Mar uz seriju Kud puklo da puklo, najgledanija domaća serija u 2021. godini. I na digitalnim platformama serija ostvaruje sjajne rezultate. Na YouTubeu videi su ostvarili preko 19,5 milijuna pregleda. Najgledaniji video na YouTubeu „Milena se zabrinula“ je ostvario preko 3,2 milijuna video pregleda. Od početka emitiranja serije na Facebook profilu ostvareno je 80 milijuna, a na Instagramu više od 3,1 milijuna video pregleda. Najuspješniji video na Facebook stranici Dar Mar „Seka preveslala Branka“ ostvario je 5,8 milijuna video pregleda.

